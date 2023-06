Terpopuler: Kendaraan Menuju Tol Trans Jawa Meningkat, Ekonom Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pelajaran Mahal dan Merugikan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Kamis malam, 29 Juni 2023 dimulai dari PT Jasamarga Transjawa Tol mencatat peningkatan volume lalu lintas di Tol Trans Jawa pada H-2 hingga H-1 Idul Adha 1444 H atau pada 27-28 Juni 2023.

Disusul, Guru Besar transportasi dari Universitas Indonesia Sutanto Soehodho menanggapi rencana rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung berlanjut ke Surabaya. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan setelah menjajal KCJB beberapa hari lalu.

Selanjutnya, ekonom, yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Dia menilai KCJB menjadi pelajaran sangat mahal dari ambisi politik membangun proyek mercusuar tanpa perencanaan matang dan merugikan masyarakat.

Berikutnya, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan dampak ekonomi terhadap disetopnya Bebas Visa Kunjungan (BVK) terhadap 159 negara.

Terakhir, Direktur Eksekutif Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dapat diakses melalui situs Bank Indonesia.

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

