Citi Indonesia Raih Penghargaan FinanceAsia Awards 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Citi Indonesia menerima lima penghargaan sekaligus dalam ajang FinanceAsia Awards 2024. Perusahaan itu memenangkan kategori berstandar internasional, yakni Best Bank, Best Corporate Bank – Large Corp dan MNCs, Most Innovative Use of Technology. Ia juga menyandang predikat sangat dipuji untuk kategori Best Commercial Bank – SMEs dan Best Sustainable Bank.

CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi mengatakan visi mereka menjadi mitra perbankan terkemuka bagi institusi dengan kebutuhan lintas batas. “Kami melakukannya dengan berpikir global, menyederhanakan bank kami, meningkatkan konektivitas, dan berinvestasi pada tim kami,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa, 30 April 2024.

Citi Indonesia mengklaim, saat ini tetap menjadi pemain kunci di antara bank-bank asing di Indonesia sejak kehadirannya di tahun 1968. Sepanjang tahun 2023, mereka telah membukukan laba bersih sebesar Rp 2,5 triliun, naik 82 persen dibanding tahun 2022.

Peningkatan itu memberikan kontribusi pada Return on Asset atau ROA menjadi 3,27 persen dan peningkatan Return on Equity atau ROE menjadi 14,14 persen. Serta, rasio kewajiban penyediaan modal atau KPMM sebesar 37,85 persen.

Lini Bisnis Institutional Banking Citi Indonesia mencatat pertumbuhan pinjamannya sebesar 15 persen. Lini bisnis Global Subsidiaries Group mencatat adanya pertumbuhan pendapatan double-digit melalui koridor Asia-ke-Asia dari klien Asia Citi yang berinvestasi di Indonesia.

Lini bisnis Commercial Bank Citi Indonesia juga membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 25 persen secara year-on-year. Bisnis Treasury and Trade Solutions (TTS) perusahaan itu mencatat pertumbuhan yang kuat di tahun 2023 dengan Simpanan Pihak Ketiga meningkat sebesar 5 persen.

Sebagai salah satu bank pertama yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), aliran dana DHE dari triwulan ketiga hingga triwulan keempat 2023 meningkat sebesar 35 persen. Bank Kustodian Citi Indonesia, atau lini bisnis Securities Services, juga membukukan pendapatan sebesar 12 persen year-on-year.

Pada Mei 2023, Citi Indonesia berkontribusi dalam penerbitan obligasi hijau (green bond) perdana untuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) senilai $400 juta. Citi Indonesia bertindak sebagai Arranger dalam penyediaan kredit hijau perdana senilai $750 juta untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) pada April 2023. Serta penambahan pemberian fasilitas pembiayaan sosial bersama senilai Rp 650 miliar kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

