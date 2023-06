Permintaan Meningkat, Harga Hewan Kurban Sapi Hidup Naik Rp 15 Ribu Per Kilogram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga hewan kurban jenis sapi di tingkat pedagang dan peternak di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 hijriah naik sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram dari berat hewan ternak hidup.

"Selain permintaan hewan kurban meningkat, juga harga naik untuk signifikan dan naiknya pada H-1 Idul Adha 1444 H ini, mencapai Rp15.000 per kg sapi hidup," kata Tumar salah satu pedagang hewan kurban asal Selo Boyolali, Rabu 28 Juni 2023.

Tumar mengatakan harga sapi untuk kurban sekarang untuk sapi hidup per kg mencapai Rp65.000, sedangkan harga normal hanya sekitar Rp53.000 per kg atau kenaikannya sekitar Rp15.000 per kg sapi hidup.

Permintaan pasar pada hari kurban tahun ini, kata dia, cukup tinggi yakni hewan kurban sapi laku sebanyak 18 ekor. Sedangkan, pada Hari Raya Idul Adha tahun sebelumnya hanya bisa laku empat ekor sapi saja atau meningkat 14 ekor sapi.

Dia menyampaikan dari 21 ekor sapi yang disediakan tahun ini, sudah laku 18 ekor dengan harga mulai dari Rp18 juta hingga 74 juta per ekor tergantung berat sapi hidup dan kualitasnya.

Mardiono salah satu peternak di Desa Sudimoro, Teras, Boyolali mengaku beruntung dengan adanya layanan pemeriksaan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali jelang Idul Adha tersebut.

Dia mengaku pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, menyediakan 120 ekor sapi dan sudah terjual 115 ekor, kemudian 200 ekor kambing yang hingga kini sudah terjual 100 ekor. Target pasarnya di wilayah Solo Raya. Sedangkan, harga kambing saat ini, masih stabil kisaran Rp2,3 juta hingga Rp5 juta per ekor, kemudian sapi berkisar Rp17 juta hingga Rp36 juta per ekor.

Petugas sejak H-14 hingga H-1 Idul Adha melakukan pemeriksaan 605 ekor sapi