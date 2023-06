Liburan di Kota Batu, Ini Rekomendasi Villa yang Ideal Buat Keluarga

Iklan

INFO BISNIS – Kota Batu di Jawa Timur letaknya tak jauh dari Malang. Kota ini kerap menjadi destinasi wisata favorit karena beragam atraksi dan tempat wisata yang hadir untuk memanjakan keluarga. Museum Angkut, Batu Night Spectacular, hingga Jatim Park menjadi destinasi wisata yang sangat cocok saat berlibur dengan keluarga

Tak hanya menawarkan destinasi wisata, kota ini juga menyediakan ragam akomodasi yang cocok untuk keluarga. Selain hotel di Batu, terdapat akomodasi lainnya seperti Villa. Jika berlibur membawa keluarga maka Villa di Batu menjadi tempat yang cocok untuk dipilih.

Villa umumnya lebih luas dan punya banyak kamar sehingga berlibur dengan keluarga menjadi semakin nyaman. Nah, berikut ini terdapat beberapa rekomendasi villa di Batu yang cocok untuk liburan keluarga. Villa-villa ini bisa dengan mudah dipesan di Traveloka.

Sunday Villa Batu, Komplek The Villa’s Safira, Jalan Abdul Gani Atas No.13, Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur 65311

Sunday Villa Batu cocok untuk berlibur bersama keluarga. Memiliki 3 kamar tidur yang dapat menampung hingga 10 orang. Setiap kamar di villa ini juga sudah dilengkapi dengan kulkas, TV, meja kerja, dapur kecil, serta kamar mandi dengan shower.

Letaknya strategis berdekatan dengan Jatim Park maupun Museum. Adapun, fasilitas lainnya yang tersedia meliputi taman, teras, ruang keluarga, area barbeque, kolam renang, dan ruang karaoke.

Villa Bale-Bale, Jalan Abdul Gani Atas, Perumahan Villa Kusuma Estate Kavling III NO 89, Sisir, Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur 65311

Villa Bale-Bale dilengkapi 5 kamar tidur yang ideal untuk kapasitas maksimal 10 orang. Setiap kamarnya sudah berisi kulkas, TV , dan meja kerja. Selain itu, villa ini juga memiliki dapur serta 4 kamar mandi dengan shower. Pada area balkon dilengkapi dengan peralatan barbeque yang bisa digunakan oleh para tamu yang menginap.

Fasilitas lainnya yang tersedia di Villa Bale-Bale antara lain area piknik, kolam renang, taman, ruang karaoke, dan ruang keluarga. Secara lokasi, villa ini sangat strategis karena jaraknya cuma 400 meter dari Museum Angkut serta Jatim Park.

Villa Della Scala, Jalan Abdul Gani Atas, Perumahan Villa Kusuma Estate Kavling III NO 89, Sisir, Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur 65311

Villa Della Scala rupanya sangat Instagramable karena didesain dengan perpaduan gaya kontemporer dan Timur Tengah. Aksen warna yang didominasi earth tone pada Villa Della Scala juga menghadirkan nuansa tenang dan damai bagi para tamu yang menginap. Villa Della Scala ini dilengkapi dengan total 3 kamar tidur yang mampu menampung hingga 6 orang. Setiap kamarnya sudah memiliki TV, lemari es, meja kerja, serta pemutar DVD.

Villa ini juga memiliki kolam renang, dapur, ruang keluarga, teras, taman, perapian, perpustakaan, serta 1 kamar mandi dengan bathtub dan shower. Lokasi Villa Della Scala berdekatan dengan berbagai destinasi wisata di Kota Batu.

White House Villa, Perumahan Fiorence Hills B.11, Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur 65315

Didominasi warna putih membuat tampilan villa ini tampak modern dan minimalis. White House Villa ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur, dapur, ruang makan, ruang keluarga, dan ruang bersantai, hingga ruang karaoke sehingga cocok untuk liburan keluarga. Tersedia juga fasilitas-fasilitas lainnya seperti kolam renang, area barbeque, taman, area parkir, dan area piknik.

Villa Mulyono, Jalan Salam Bulukerto, Bumiaji, Batu, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, 65334

Villa Mulyono kental nuansa tradisional karena bangunannya didominasi kayu sehingga tampak etnik. Ada dua pilihan villa dengan pemandangan yang berbeda. Villa yang pertama punya pemandangan langsung ke pegunungan. Sedangkan villa lainnya punya pemandangan langsung ke private pool yang cantik.

Kedua villa yang tersedia itu sudah dilengkapi dengan private pool. Masing-masing villa ini juga punya kulkas, ketel listrik, TV, ruang bersantai, dan taman. Lokasi Villa Mulyono pun sangat strategis karena dekat dengan beberapa destinasi wisata.

ALCOLA Boutique Villa, Jalan Gandaria No.Kav 320, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur 65311

ALCOLA Boutique Villa memiliki desain dan arsitektur yang minimalis. Villa ini memiliki 3 kamar tidur sehingga ideal untuk berlibur bersama keluarga. Selain itu, ALCOLA Boutique Villa juga dilengkapi dapur, ruang keluarga, ruang bersantai, serta 3 kamar dengan shower. Adapun, fasilitas lainnya yang bisa didapatkan di villa ini antara lain, taman, lounge bersama, dan kolam renang.

