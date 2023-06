Promo McD Terbaru, Tukar 30 Poin Dapat Menu Taste of Japan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - McDonald’s Indonesia atau McD meluncurkan menu bercita rasa Jepang yang mengusung tagar #YangPentingNgertiEnaknya. Melalui program Taste of Japan, para pelanggan bisa mencicipi berbagai makanan cepat saji dengan rasa autentik. Menu tersebut dirilis kembali pada 15 Juni 2023 setelah memperoleh respon positif sejak 2020 lalu. Lantas, apa saja promo McD terbaru yang bisa didapatkan konsumen?

Menu Taste of Japan McD

Berdasarkan rilis resmi McDonald’s Indonesia, menu makanan yang terinspirasi dari kuliner Negeri Matahari Terbit itu tercipta dalam bentuk 3 varian burger, yaitu Beef Yakiniku Tamago Burger, McSpicy Yakiniku Burger, dan Fish Fillet Yakiniku Burger. Selain itu, ada pula penganan ringan berupa kentang goreng dengan taburan bumbu nori (rumput laut) dan Sakura Fizz, minuman beri.

Varian Beef Yakiniku Tamago Burger merupakan burger berbahan baku daging sapi yang dilengkapi saus Yakiniku dan kombinasi nori, irisan kol, serta telur. McSpicy Yakiniku Burger sendiri terbuat dari daging ayam dengan sensasi pedas. Tak kalah menarik, Fish Fillet Yakiniku Burger sangat cocok disantap oleh penyuka olahan ikan.

McD Indonesia juga menawarkan sajian minuman McFlurry Matcha Cookies atau OREO yang dibuat dari teh Hojicha Jepang. Masyarakat bisa mencoba varian baru es krim vanilla dengan topping buah Yuzu yang disajikan bersama wafer coklat dan pink waffle.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja menyampaikan bahwa hadirnya Taste of Japan untuk memanjakan pelanggan dari kalangan pecinta budaya Jepang. Konsumen tidak perlu jauh-jauh terbang ke Negeri Sakura untuk merasakan kulinernya.

“Kami sangat senang menyaksikan tingginya permintaan dan antusiasme masyarakat terhadap menu Taste of Japan saat pertama diumumkan pertama kali pada 2020 dan 2021 lalu. Itulah mengapa, menjadi alasan utama kami meluncurkan kembali. Lewat menu ini, kami menghadirkan kembali pengalaman cita rasa kuliner Jepang yang autentik untuk memuaskan para penggemar tradisi dan budaya Jepang di Indonesia,” kata Caroline.

Promo McD Terbaru

Sebagaimana publikasi akun Instagram @mcdonaldsid, McDonald’s Indonesia menyediakan diskon alias potongan harga bertajuk Akhir Bulan Ceria (ABC). Promo McD terbatas untuk transaksi melalui aplikasi McDonald’s yang diperoleh dari Google Play Store maupun App Store. Promo berlaku untuk pembelian selama periode 20-22 Juni 2023.

Pelanggan hanya perlu menukarkan 30 poin MyM Rewards supaya membawa pulang berbagai varian menu, termasuk Taste of Japan. Adapun pilihan menu yang mendapatkan diskon adalah sebagai berikut.

- Beef Yakiniku Tamago Burger.

- McSpicy Yakiniku Burger.

- 4 buah Soy Garlic Wings.

- Big Mac.

- McNuggets.

- 2 Ayam Krispy McD.

- McSpicy.

- Cheeseburger.

- Fish Fillet Burger.

- McChicken.

- Sausage McMuffin with Egg.

- Double Choco Pie Ala Mode Strawberry.

- Double Choco Pie Ala Mode Choco.

- Spicy McNuggets 6 buah.

Kolaborasi dengan Ica Zahra

Tak hanya menawarkan menu baru Taste of Japan dan promo menarik, McDonald’s Indonesia turut bekerja sama dengan Juara Pertama Nippon Television Nodojiman The World 2015, Ica Zahra. Pemilik nama lengkap Fatimah Zahratunnisa itu diminta menuliskan lagu “Nihon No Fureba” untuk mendeskripsikan cita rasa menu autentik asal Jepang.

“Lagu ini akan menginspirasi dan mengajak masyarakat untuk menjelajahi keindahan tradisi Jepang melalui rasa dan musik. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti artinya, tetapi #YangPentingNgertiEnaknya karena lagu ini mampu membangkitkan semangat pecinta makanan Jepang dan menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap kunjungan ke McDonald’s Indonesia atau McD,” ujar Ica Zahra dalam keterangan resmi.

