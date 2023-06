PLN Raih Best of The Best BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) meraih Best of the Best Company dan dua penghargaan di ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023 yang digelar MarkPlus berkat upaya transformasi berkelanjutan yang dijalankan BUMN itu dalam tiga tahun terakhir.

Dalam ajang yang merupakan rangkaian Jakarta Marketing Week 2023 ini, PLN dinobatkan sebagai Best of The Best kategori perusahaan BUMN. PLN juga meraih Gold Winner The Most Promising Company In Strategic Marketing dan CMO of The Year yang diserahkan kepada Direktur Ritel dan Niaga PLN Edi Srimulyanti.

Founder & Chairman MarkPlus Corp Hermawan Kartajaya melalui keterangan resmi PLN yang diterima di Makassar, Sulsel, Jumat, mengapresiasi transformasi PLN di berbagai bidang sehingga membuat bisnis perusahaan menjadi lebih baik.

"PLN memang belakangan ini menarik perhatian, apa rahasia PLN bisa memborong semua penghargaan," ujar Hermawan.

Dia menyampaikan BUMN Entrepreneurial Marketing Awards merupakan ajang penghargaan bagi para pemasar atau marketeers di kalangan BUMN maupun perusahaan subholding.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan komitmen PLN untuk terus bertransformasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Ia optimistis transformasi berkelanjutan yang dilakukan PLN ini dapat menjadi kunci keberhasilan dan menciptakan kinerja perusahaan lebih baik ke depan.

