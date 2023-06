Mendag Zulhas Sebut Harga Bahan Pokok di Semarang Turun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Mendag Zulhas mengatakan, harga sejumlah barang kebutuhan pokok di Pasar Karang Ayu, Semarang, Jawa Tengah, Minggu, terpantau turun dan persediaan cukup.

Harga kebutuhan pokok yang terpantau turun di antaranya daging ayam dari Rp 40 ribu menjadi Rp 38 ribu per kilogram, cabai Rp 25 ribu per kilogram, bawang merah dan bawang putih kating masing-masing Rp 35 ribu per kilogram, serta telur ayam Rp 31 ribu per kilogram.

"Kalau beras, standar. Masyarakat silakan berbelanja," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 11 Juni 2023.

Secara umum, kondisi harga barang kebutuhan pokok cenderung stabil. Inflasi pada Mei 2023 tercatat terkendali di angka 4 persen (tahun ke tahun), bahkan menjadi yang terendah dalam setahun terakhir.

Khusus untuk minyak goreng, inflasi komoditas tersebut pada Mei 2023 (bulan ke bulan) tidak memberikan andil inflasi. Secara tahunan, minyak goreng terdeflasi 0,19 persen (tahun ke tahun).

Berdasarkan pantauan Minggu hari ini, semua harga komoditas pantauan tercatat stabil dibanding pada minggu sebelumnya 31 Mei 2023.

Harga Beras medium Rp 11.500 per kilogram, beras premium Rp 13.500 per kg, gula pasir Rp 14 ribu per kg, MinyaKita Rp 14 ribu per liter, minyak goreng kemasan Rp 20 ribu per liter, dan tepung terigu Rp 14 ribu per kg.

Harga daging sapi Rp 130 ribu per kg, cabai merah keriting Rp 25 ribu per kg, cabai merah besar Rp 30 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp 35 ribu per kg.

