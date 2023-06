Pertamina Turunkan Harga BBM Nonsubsidi, Berikut Rincian Harga di Tiap Provinsi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Pertamina melakukan penyesuaian harga dalam rangka mengimplementasikan Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Harga baru ini berlaku mulai Kamis, 1 Juni 2023. Adapun untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamina memasang harga Rp 12.400 per liter untuk Pertamax, Rp 13.600 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp 12.650 per liter untuk Dexlite, dan 13.250 per liter untuk Dexlite. Namun, khusus wilayah Kepulauan Seribu, harga Pertamax dipatok Rp 12.500 per liter.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo dari laman resmi pertamina.com, berikut rincian harga BBM umum yang berlaku di sejumlah provinsi di Indonesia mulai Kamis, 1 Juni 2023:

1. Aceh

Pertamax: Rp 12.500

Pertamax Turbo: Rp 13.600

Dexlite: Rp 12.650

Pertamina Dex: Rp 13.250

2. Sumatera Utara

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 13.900

Dexlite: Rp 12.900

Pertamina Dex: Rp 13.500

3. Sumatera Barat

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 13.900

Dexlite: Rp 12.900

Pertamina Dex: Rp 13.500

4. Riau

Pertamax: Rp 13.100

Pertamax Turbo: Rp 14.200

Dexlite: Rp 13.150

Pertamina Dex: Rp 13.750

5. Kepulauan Riau

Pertamax: Rp 13.100

Pertamax Turbo: Rp 14.200

Dexlite: Rp 13.150

Pertamina Dex: Rp 13.750

6. Batam

Pertamax: Rp 11.900

Pertamax Turbo: Rp 12.900

Dexlite: Rp 12.000

Pertamina Dex: Rp 12.600

7. Jambi

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 13.900

Dexlite: Rp 12.900

Pertamina Dex: Rp 13.500

8. Bengkulu

Pertamax: Rp 13.100

Pertamax Turbo: Rp 14.200

Dexlite: Rp 13.150

Pertamina Dex: Rp 13.750