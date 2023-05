Profil Menara Danareksa Senilai Rp 824 Miliar yang Baru Diresmikan Erick Thohir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir kemarin telah meresmikan penggunaan Menara Danareksa dengan nilai investasi Rp 824 miliar yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Gedung dengan 22 lantai ini dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh PT PP (Persero).

Peresmian Menara Danareksa yang telah dibangun sejak tahun 2021 itu dilakukan secara simbolis melalui prosesi pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti.

“PT PP merupakan salah satu BUMN Karya yang memiliki salah satu kekuatan, yaitu expertise dalam pembangunan gedung-gedung sejenis. Contohnya beberapa kali saya menugaskan PT PP untuk membangun gedung hasilnya seperti ini: bagus," kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 26 Mei 2023.

Lalu seperti apa profil gedung megah tersebut?

Profil Menara Danareksa

Menara Danareksa adalah kolaborasi PT PP sebagai investor, operator sekaligus kontraktor dengan PT Danareksa sebagai land lord. Kerja sama dilakukan bidang usaha komersial Rental Office & Retail dengan Skema KSU (Kerja Sama Usaha) – BOT (Build Operate Transfer) selama masa konsesi 30 tahun (2022-2052).

Adapun total nilai Investasi untuk menara ini adalah sebesar Rp 824 Miliar dengan pembagian keuntungan PT PP 95 persen dan PT Danareksa 5 persen. Menara Danareksa memiliki 22 lantai yang terdiri dari 21 lantai menara dan 1 lantai basement yang didirikan di atas lahan seluas 9.300 meter per segi. Adapun dengan Gross Building Area sebesar 55.397 meter per segi dan Semi Gross Area sebesar 36.223 meter per segi.

Dari total 22 lantai tersebut, Menara Danareksa menyediakan 17 lantai yang diperuntukkan untuk ruang perkantoran dan Retail Area yang terdapat pada lantai Ground dan Upper Ground. Selain itu, juga ada podium parkir yang terdiri dari 8 lantai yang bisa menampung maksimal 400 kendaraan.

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), didamping Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyah (kanan), dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi saat peresmian Menara Danareksa di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (26/5/2023). ANTARA/HO-PT PP (Persero)

Menara Danareksa juga dilengkapi dengan ruang pertemuan yang luas, modern, dan fasilitas yang komprehensif. Gedung ini memiliki Aryanusa Ballroom yang memiliki kapasitas sebesar hingga 1.000 orang. Di dalam Menara Danareksa juga terdapat 7 ruang rapat (Anantara, Port, Bridge, Energy & urban Meeting Room) dengan kapasitas mulai dari 15-150 orang.

Adapun gedung ini telah beroperasi secara bertahap sejak bulan Oktober 2022 lalu. Hingga kini, Menara Danareksa telah menjalankan sejumlah kegiatan besar seperti rapat, pernikahan, dan salah satunya adalah event intimate concert bersama Judika di bulan Februari lalu.

Sampai sekarang (year to date) kontrak tenant mencapai keterisian sebesar 82 persen. Rinciannya adalah 62 persen telah beroperasi dan 20 persen sedang progress fitting out.

Selanjutnya: Sejumlah tenant kantor yang sudah beroperasi di ...