Samuel Sekuritas: IHSG Hari Ini Kemungkinan Menguat, Ini Saham-Saham yang Layak Diperhatikan

TEMPO.CO, Jakarta - Vice President PT Samuel Sekuritas Indonesia M. Alfatih, CFTe, CTA, CSA, CIB mengungkapkan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin rebound dari angka psikologis 6.800.

IHSG kemarin menguat dari angka psikologis 6.800. Sebelumnya harga tertekan kuat dan membentuk rejection intraday di area demand 6.800. Untuk hari ini, kemungkinan akan ada penguatan namun masih pola konsolidasi di 6.800-6.870.

Saham-saham yang layak diperhatikan:

X

BBNI (last 8.950) – Buy

Target 9.100-9.300.

Stop <8.800.

Menurut Alfatih, harga saham kemarin menguat dari trendline pola sejak Agustus 2022. Kemungkinan penguatan mengarah ke 9.100-9.300. Batas risiko 8.800.

BMRI (last 10075) – Trading Buy

Target 10.200-10.300.

Stop <10.000.

Rebound in down channel pattern.

Harga kemungkinan akan menguat jangka pendek dalam pola downchannel sejak mid-Februari 2023. Kenaikan kemungkinan akan menuju area supply 10.200-10.300. Kelanjutan kenaikan sangat tergantung sentimen yang terbentuk di area ini. Batas risiko 10.000.

MEDC (last 1.060) – Buy

Target 1.090, next 1.130.

Risiko <1.050.

Harga kemarin membentuk rejection dari support pola sejak Sep22. Kemungkinan akan menguat jangka pendek ke 1.090-1.130. Jika tembus dan bertahan dibawah 1050, maka kemungkinan trend turun jangka menengah dapat terbentuk.

TLKM (last 3.970) – Buy

Target 4.000-4.070.

Stop <3.950.

Harga kemarin menguat kencang. Bahkan dalam intraday pun terjadi rejection terhadap tekanan jual. Kemungkinan dapat melanjutkan kenaikan ke 4.000-4.070, mengulang area pola konsolidasi November 2022. Batas risiko <3.950.

Pilihan Editor: Harga Bahan Pokok Naik Menjelang Bulan Puasa, Berikut Catatan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.