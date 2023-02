Harga Bahan Pokok Naik Menjelang Bulan Puasa, Berikut Catatan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau Ikappi mencatat sejumlah harga bahan pokok yang naik menjelang bulan puasa. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikappi, Reynaldi Sarijowan mengatakan komoditas yang harganya melonjak, antara lain cabai rawit merah, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng.

"Dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan banyak kegaduhan emak-emak di masyarakat," ujar Reynaldi dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 23 Februari 2023.

Reynaldi menyebutkan harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp 60 ribu per kilogram dan cabai merah sekitar Rp 65 ribu per kilogram. Kemduian harga bawang merah masih sekitar Rp 45 000 per kilogram dan bawang putih Rp 38.000 per kilogram. Selanjutnya harga minyak goreng bersubsidi merek Minyakita juga masih di angka Rp 15 ribu per liter.

X

"Daging, telur, ayam, gula pasir, garam juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi di beberapa pekan terakhir," ucapnya.

Reynaldi menekankan belum ada kenaikan permintaan menjelang bulan puasa ini. Lonjakan permintaan biasanya terjadi pada 15 hari menjelang bulan puasa dimulai. Meski demikian, beberapa bahan pokok sudah mulai tinggi harganya.

Selanjutnya: Karena itu, Reynaldi menilai....