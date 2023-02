Sandiaga Uno Tak Cemas Perampingan Bandara Internasional Berdampak ke Kunjungan Turis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tidak khawatir rencana pemerintah merampingkan 32 bandara internasional menjadi 14 atau 15 bandara akan berdampak ke pariwisata. Sebab menurutnya, mayoritas wisatawan mancanegara atau wisman memang hanya masuk melalui bandara yang tersisa tersebut.

“Ada 14 sampai 15 ini termasuk Labuan Bajo yang diusulkan menjadi bandara internasional. Ini mencakup 98 persen lebih kunjungan wisman,” kata Sandiaga dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno di Kantor Kemenparekraf, Senin, 13 Februari 2023.

Sandiaga mengatakan, perampingan bandara internasional dilakukan untuk menghemat biaya operasional. Pemerintah, kata dia, akan menerapkan sistem hub and spoke. Maksudnya, ketika masuk Indonesia melalui 14 atau 15 bandara internasional, maka akan disambungkan dengan interkonektivitas untuk menuju tempat lain.

Namun, ada sejumlah bandara yang tidak termasuk dalam sistem hub and spoke, yaitu bandara yang melayani penerbangan langsung. Sandiaga mengatakan ada bandara yang rutin menerima kunjungan wisman dan menginginkan penerbangan langsung.

“Ini yang akan kami kaji agar interconnectivity berjalan baik dan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sesuai target 7,4 juta kunjungan tanpa membebankan bandara kepada keuangan negara,” ungkap Sandiaga. “Karena percuma dibuka 30 tapi yang masuk 98 persen dari 14 bandara. Cost-nya sama,” sambungnya.

Adapun rencana perampingan bandara ini merupakan hasil kesepakatan bersama Menteri Perhubungan dan menteri BUMN yang direstui oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat pada 31 Januari 2023.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, bandara internasional menimbulkan pemborosan anggaran. Pengurangan jumlah bandara untuk mendorong penerbangan domestik dan meningkatkan mobilitas pariwisata dalam negeri.

"Jangan kita menciptakan pemborosan baru ya, nanti lebih banyak orang Indonesia yang keluar negeri dibandingkan orang ke dalam negeri," kata Erick Thohir seperti dikutip Antara, Jumat 3 Februari 2023.

Erick mengatakan, mayoritas perputaran uang juga berasal dari perjalanan domestik bukan perjalanan internasional. Dia menuturkan 15 bandara internasional yang masih dipertahankan juga bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan catatannya, hanya belasan bandara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Setengah bandara internasional yang dipertahankan yakni pada bandara yang memang mampu mempertahankan pariwisata domestik dan internasional sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Erick

Meski begitu, kata Erick, penutupan bandara kategori internasional itu tidak berlaku pada saat perjalanan haji dan umrah.

"Lalu bagaimana dengan bandara yang sudah ada di daerah? Boleh tapi hanya umroh haji," kata Erick.

RIRI RAHAYU | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

