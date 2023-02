Lulusan Sekolah Farmasi? Berikut Beberapa Pekerjaan yang Pas dan Layak Dicoba

TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas lulusan farmasi mendapatkan kesempatan pekerjaan di organisasi pemerintah atau industri swasta, namun prospek di profesi farmasi adalah berdasarkan kualifikasi diploma, sarjana farmasi, magister farmasi dan PhD farmasi. Berikut beberapa peluang pekerjaan dari lulusan sekolah farmasi, dikutip dari EduAdvisor “5 Jobs You Can Pursue With a Pharmacy Degree”

Apoteker komunitas

Apoteker komunitas atau ritel biasanya bekerja di toko apotek dan bertanggung jawab untuk memberikan obat yang dikontrol sesuai dengan pedoman hukum dan etika. Ini untuk memastikan masyarakat umum menerima obat yang tepat serta dosis yang aman.

Pekerjaan melibatkan berbagai tanggung jawab termasuk:

Menjual dan mendistribusikan obat resep kepada masyarakat

Menjual obat-obatan yang dijual bebas

Memeriksa dosis dan memastikan bahwa obat diberi label dengan benar

Mengawasi persiapan obat-obatan tertentu

Menyimpan daftar obat-obatan yang dikendalikan untuk tujuan legal dan kontrol stok

Berhubungan dengan dokter tentang resep

Merekomendasikan obat yang paling cocok untuk penyakit ringan

Menjadi seorang apoteker komunitas mengharuskan untuk berurusan dengan pelanggan setiap hari dan akan sangat terlibat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menasihati mereka dengan informasi yang relevan. Jika berbasis di apotek besar, juga dapat bekerja bahu membahu dengan teknisi apotek dan asisten penjualan.

Apoteker rumah sakit

Apoteker rumah sakit atau klinis umumnya bekerja di rumah sakit dan ahli dalam penggunaan berbagai obat dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Sebagai apoteker rumah sakit, kita akan bekerja sama dengan dokter dan profesional medis untuk memberi saran tentang jenis dan dosis obat serta cara pemberiannya. Mungkin juga perlu membuat obat yang dibuat khusus untuk masing-masing pasien.

Beberapa tugas apoteker rumah sakit meliputi:

Memeriksa kesalahan resep dan bekerja sama dengan dokter untuk memberikan saran tentang dosis obat, teknik pemberian dan kemungkinan interaksi obat

Membuat obat yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan pasien seperti yang ditentukan oleh dokter

Berpartisipasi dalam putaran bangsal untuk meninjau profil pengobatan pasien dan berkonsultasi dengan dokter jika ada masalah terkait pengobatan

Apoteker industri

Apoteker industri melakukan eksperimen penelitian untuk merancang, mengembangkan, dan menguji obat dan perawatan baru . Selain memastikan bahwa obat tersebut aman dan efektif, juga perlu memastikan bahwa obat baru yang dikembangkan dapat diproduksi secara massal dan sesuai dengan peraturan pemerintah dan industri.

Tugas apoteker industri meliputi:

Merancang, merencanakan, dan melakukan eksperimen terkontrol untuk meningkatkan berbagai obat

Melakukan uji klinis untuk menguji efektivitas formulasi obat baru

Berhubungan dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan lokal, nasional dan internasional

Sebagai seorang apoteker industri, kemungkinan besar akan bekerja di perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan, dengan sebagian besar waktu dihabiskan di laboratorium untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Mungkin juga ada peluang penelitian di universitas sebagai apoteker penelitian.

