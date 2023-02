Waspada Varian Baru Malware Prilex, Kaspersky: Bisa Blokir Transaksi NFC dan Mencuri Uang

“Memungkinkan penjahat dunia maya untuk mencuri uang,” ujar Kepala Riset Global Amerika Latin dan Tim Analisis (GReAT atau Global Research and Analysis Team) di Kaspersky, Fabio Assolini, lewat keterangan tertulis yang dikutip Ahad, 5 Februari 2023.

Modifikasi Prilex yang ditemukan sekarang dapat memblokir transaksi yang menggunakan Near Field Communication (NFC) nirsentuh pada perangkat yang terinfeksi. Akibatnya, pengguna terpaksa menggunakan kartu kredit fisik.

TEMPO.CO , Jakarta - Perusahaan keamanan siber Kaspersky menemukan tiga varian baru malware —perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan sistem—bernama Prilex. Malware itu dibuat oleh sekelompok penjahat dunia maya, yang kemudian dinamai dari malware Point of Sales (PoS) tercanggih pada tahun 2022.

General Manager of SEA di Kaspersky Yeo Siang Tiong memberikan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak pelanggaran keuangan seperti pembobolan mobile banking atau m-banking.

Marak Modus Pembobolan M-Banking, Pakar Siber Sarankan Bank Miliki Verifikasi What You Have

Modus pembobolan M-Banking semakin beragam dan mengkhawatirkan.

