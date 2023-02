BCA Raih 3 Sertifikasi Internasional, ISO 20000-1:2018, TVRA, dan GCCWA

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA dianugerahi 3 sertifikat internasional, yakni ISO 20000:1-2018 terkait service management system of data center; IT operation management; Threat, Vulnerability and Risk Assessment (TVRA) untuk data center; dan Certified World Class Help Desk dari Global Contact Center World Awards (GCCWA) 2022.

"Kami bangga bahwa di awal tahun 2023 ini BCA berhasil mendapatkan sekaligus 3 pengakuan bertaraf internasional, baik untuk perbankan, data center, IT Operation Management maupun help desk," kata Senior EVP IT BCA David Formula saat penyerahan setifikat di Menara BCA Rabu, 1 Februari 2023 dari rilis yang diterima Tempo Kamis, 2 Februari 2023.

Menurut David, hal ini merupakan perwujudan komitmen BCA untuk terus meningkatkan kapasitas sistem teknologi informasi demi memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan perusahaan anak, seiring dengan kebutuhan yang semakin kompleks.

"Kami berterima kasih atas kerja keras seluruh tim, karena telah mendukung BCA mendapat pengakuan internasional tersebut,” ujar David.

Layanan TI BCA yang memenuhi Standar Internasional Sertifikasi ISO 20000-1:2018 membuat BCA menyadari perlunya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses di IT System Operation BCA sesuai dengan standar internasional demi memberikan layanan terbaik bagi nasabah melalui ISO 20000:1-2018.

Data Center BCA sebagai salah satu data center pertama di Indonesia yang telah menjalani TVRA, terutama di bidang perbankan sebagai salah satu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. Ini membuat BCA menyadari bahwa kini layanan digital telah sebuah menjadi standar baru bagi operasional perbankan. Karenanya, data center menjadi komponen vital yang membutuhkan perlakuan dan pengamanan khusus demi menyediakan layanan jaringan dan internet banking yang aman dan andal bagi nasabah.

"BCA berhasil merancang dan mengaplikasikan sistem keamanan yang andal dan memadai di data center serta bangunannya. Data center BCA tercatat sebagai satu dari sedikit data center milik bank di Indonesia yang sudah menjalani TVRA," kata Isaach Choong dari AIP Risk Consulting Pte. Ltd.

Penghargaan Global untuk Layanan Help Desk Contact Center membuat BCA berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya, tidak hanya dimatangkan di bagian hulu dengan adanya sertifikasi ISO 20000:1-2018 dan TVRA, tetapi juga di hilir, yakni dengan kesuksesan Help Desk BCA mendapatkan Certified World Class Help Desk dari Global Contact Center World Awards (GCCWA) 2022.

Penghargaan dan dua sertifikasi di atas menandakan bahwa komitmen BCA untuk senantiasa menjadi yang terbaik melayani nasabah sudah berada di level tertinggi internasional. Kendati demikian, BCA bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi kebutuhan nasabah.

"BCA berterima kasih kepada penghargaan dan sertifikasi yang sudah dipercayakan kepada kami. Tentunya komitmen kami tidak berakhir di sini karena momen ini justru memacu kami untuk terus mengembangkan layanan perbankan yang bermanfaat bagi ekosistem perusahaan dan nasabah," pungkas David.

