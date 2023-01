Marak Pembobolan M-Banking, Ini Kata OJK, Bank hingga Pakar Siber

Mengirim undangan pernikahan online melalui aplikasi chat seperti WhatsApp (WA) menjadi modus baru pembobolan m-banking. Saat undangan itu diklik, maka otomatis mengunduh aplikasi atau APK. Jika APK ini diinstal bisa mencuri kredensial One Time Password atau OTP dari perangkat korbannya.

Marak Modus Pembobolan M-Banking, Pakar Siber Sarankan Bank Miliki Verifikasi What You Have

Modus pembobolan M-Banking semakin beragam dan mengkhawatirkan.

