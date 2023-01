Pertamina Turunkan Harga BBM Umum, Berikut Rinciannya di Tiap Wilayah

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum per Selasa, 3 Januari 2023 pukul 14.00. Penyesuain harga berlaku untuk BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Di DKI Jakarta, Pertamina memasang harga Rp12.800 per luter untuk Pertamax. Harga ini turun dari harga sebelumnya, yakni Rp 13.900 per liter. Harga Pertamax Turbo juga turun dari Rp 15.200 menjadi rp 14.050 per liter. Kemudian harga Dexlite turun dari Rp 18.300 menjadi Rp 16.150 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex turun dari Rp 18.800 menjadi Rp 16.750 per liter.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan penurunan harga Pertamax membuat harga Pertamax menjadi sangat bersaing dengan harga kompetitor. Hal itu pun akan memberi dampak baik karena pangsa pasar BBM jenis ini mencapai 97,4 persen di antara BBM ron 92 lainnya,

“Sehingga ini sangat berdampak kepada para pengguna untuk bisa meningkatkan produktivitas bekerjanya,” di SPBU Pertamina MT Haryono, Selasa, 3 Januari 2023.

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo dari laman resmi pertamina.com, berikut rincian harga BBM umum yang berlaku di sejumlah wilayah Indonesia mulai Selasa, 3 Januari 2022:

1. Aceh

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

2. Sumatera Utara

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

3. Sumatera Barat

Pertamax:Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

4. Riau

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 14.650

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

5. Kepulauan Riau

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 14.650

Dexlite: Rp 16.850

Pertamina Dex: Rp 17.450

6. Batam

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 14.650

Dexlite: Rp 16.850

Pertamina Dex: Rp 17.450

7. Jambi

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.850

Pertamina Dex: Rp 17.450

8. Bengkulu

Pertamax: Rp 13.300

Pertamax Turbo: Rp 14.650

Dexlite: Rp 16.850

Pertamina Dex: Rp 17.450

9. Sumatera Selatan

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

10. Bangka Belitung

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

11. Lampung

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

12. Banten

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

13. Jawa Tengah

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

14. DI Yogyakarta

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

15. Jawa Timur

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

16. Bali

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

17. Nusa Tenggara Barat

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

18. Nusa Tenggara Timur

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

19. Kalimantan Barat

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

20. Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

21. Kalimantan Timur

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

22. Kalimantan Utara

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

23. Sulawesi Utara

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

24. Gorontalo

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

25. Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

26 Sulawesi Tenggara

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

27. Sulawesi Selatan

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

28. Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

29. Maluku

Pertamax: Rp 13.050

Dexlite: Rp 16.500

30. Maluku Utara

Pertamax: Rp 13.050

Dexlite: Rp 16.500

31. Provinsi Papua

Pertamax: Rp 13.050

Pertamax Turbo: Rp 14.350

Dexlite: Rp 16.500

32. Papua Barat

Pertamax: 13.050

Dexlite: Rp 16.500

Pertamina Dex: Rp 17.100

