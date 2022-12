Reformasi Digital Kemenkeu, Sri Mulyani: Fintech Ciptakan Ekosistem yang Terinterkoneksi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan munculnya teknologi digital di sektor keuangan, perbankan, atau fintech telah menciptakan ekosistem yang terinterkoneksi. Hal itu, kata dia, membuat kementerian yang dipimpinnya melakukan reformasi dan transformasi digital.

"Munculnya fintech telah menciptakan ekosistem yang semakin terinterkoneksi yang memungkinkan kita untuk makin mengelola, memonitor, dan melaporkan transaksi-transaksi secara tepat waktu dan proses bisnis dari pengelolaan keuangan semakin tertransformasi menggunakan dan tergantung kepada teknologi digital ini," ujar dia dalam acara virtual Conference on Public Finance and Treasury 2022 pada Rabu, 14 Desember 2022.

Menurut Sri Mulyani, hal itu memungkinkan interkoneksi antara instansi pemerintah dan antara pemerintah dengan pihak perusahaan atau dunia usaha yang dilakukan secara digital. Termasuk sekarang interkoneksi antara pemerintah langsung kepada masyarakat juga dilakukan dan bisa difasilitasi dengan teknologi digital.

Bendahara negara itu mencontohkan, banyak bantuan sosial atau bansos sekarang sudah disalurkan langsung ke penerima (by name by address), ditransfer langsung dari pemerintah pusat langsung ke rekening bank penerima.

Sri Mulyani menilai hal itu sebagai sebuah revolusi. Tapi masih banyak yang harus diperbaiki, khususnya dalam memastikan rumah tangga tersebut memang betul-betul yang berhak menerima atau tidak. "Sehingga inclution dan exclution error harus terus kita perhatikan," tutur dia.

Sri Mulyani menuturkan teknologi digital telah memungkinkan pemerintah langsung melakukan transaksi kepada masyarakat dengan biaya yang sangat minimal dibandingkan pada saat belum adanya teknologi digital.

Sehingga, kekawatiran setiap program pemerintah--yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat-- yang melalui berbagai proses birokrasi administrasi yang sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar menjadi menurun.

