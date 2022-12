Harga Bahan Pokok Merangkak Naik Menjelang Nataru, Ikappi Minta Pemerintah Jaga Stok

TEMPO.CO, Jakarta -Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat sejumlah komoditas pangan terus mengalami kenaikan menjelang Natal dan tahun baru atau Nataru. Telur, cabai, dan sayur mendominasi kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional per hari ini, Selasa, 13 Desember 2022.

“Dari data di pasar-pasar di DKI Jakarta, cabai rawit merah tembus di angka Rp 55 ribu sampai Rp 60 ribu per kilogram. Bawang merah Rp 35 ribu sampai Rp 40 ribu. Telur dari Rp 32 ribu saat ini Rp 35 ribu sekilo,” ujar Ketua Bidang Organisasi DPP IKAPPI Teguh Setiawan melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Desember 2022.

Harga sayur kol naik dari Rp 12 ribu menjadi 15 ribu. Sementara harga tomat terpantau di angka Rp 16 ribu sampai Rp 20 ribu, ayam Rp 35 ribu sampai Rp 40 ribu, dan daging Rp 135 ribu sampai Rp 142.

Ikappi juga menyoroti kelangkaan kedelai yang menimbulkan kenaikan tahu tempe cukup tinggi, “Tempe dari Rp 8 ribu per papan sekarang tembus Rp 10 ribu per papan. Sedangkan tahu naik dari harga Rp 10 ribu menjadi Rp 12 ribu,” ujar Teguh.

Merespons data tersebut, Teguh mengatakan Ikappi akan terus berkoordinasi dengan stakeholder agar kenaikan harga menjelang Nataru ini bisa dikendalikan. Sebab menurut Teguh, biasanya kenaikann permintaan biasanya terjadi mulai 20 Desember. Namun saat ini sejumlah harga komoditas sudah lebih dulu naik.

“Kami minta pemerintah menjaga dan memastikan stok di pasar tradisional terjaga dengan baik, sehingga natal dan tahun baru kenaikannya tidak siginifikan. Karena itu juga yang menimbulkan inflasi dan mempengaruhi daya beli masyarakat ke depan,” ujar Teguh.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diakses Tempo pada Selasa, 13 Desember 2022, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan. Telur ayam ras terpantau naik 0,32 persen menjadi Rp 31.250 per kilogram, bawang putih ukuran sedang naik 0,36 persen menjadi Rp 27.950. Kemudian cabai merah besar 0,92 persen menjadi Rp 38.450 per kilogram,cabai rawit hijau naik 0,66 persen menjadi Rp 46.000 per kilogram, dan minyak goreng curah naik 0,33 persen menjadi rp 15.000 per kilogram.

Kemudian dari panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Selasa, 13 Desember 2022, terpantau harga daging ayam ras naik 0,09 persen menjadi Rp 35.110 per kilogram, telur ayam ras naik 0,34 persen menjadi Rp 29.870 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras premium dengan presentase 0,16 persen menjadi Rp 12.900 per kilogram. Sementara beras medium naik 0,09 persen menjadi Rp 11.340 per kilogram, kedelai biji kering impor naik 0,14 persen menjadi Rp 14.730 per kilogram. Selanjutnya, harga bawang putih bonggol naik 0,16 persen menjadi Rp 25.540 per kilogram, cabai merah keriting naik 0,03 persen menjadi Rp 36.270 per kilogram, dan daging sapi murni naik 0,07 persen menjadi Rp 134.250 per kilogram.

