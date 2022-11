Harga Telur dan Daging Ayam Pekan Ini Terpantau Naik, Cabai dan Bawang Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan dalam sepekan ini. Kenaikan harga terjadi pada minyak goreng, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

Berdasarkan data pada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan atau Kemendag, sepanjang pekan terakhir November ini, harga daging ayam naik Rp100 dari Rp34.600 menjadi Rp34.700 per kilogram (kg).

Harga telur ayam juga terus naik dari Rp29.000 menjadi Rp29.300 per kg. Harga tersebut telah melebihi batas harga acuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk telur ayam, yaitu Rp27.000 per kg.

Baca: Antisipasi Inflasi di Akhir Tahun, Bapanas Minta Pemda Berkoordinasi Jika Butuh Pasokan Pangan

Komoditas daging lainnya yaitu daging sapi juga mengalami kenaikan harga Rp400 pada pekan ini dari Rp136.100 menjadi Rp136.500 per kg.

Adapun, harga yang terpantau naik juga terjadi pada minyak goreng kemasan sederhana dan Minyakita yang masing-masing naik Rp100 menjadi Rp16.100 per liter dan Rp14.000 per liter. Meski terjadi kenaikan untuk Minyakita, harga tersebut masih pada posisis sesuai HET Rp14.000 per liter.

Jenis minyak lainnya yaitu minyak goreng curah berada pada kondisi stabil di harga Rp14.000 per liter, sementara minyak goreng kemasan premium turun tipis Rp100 menjadi Rp20.800 per liter.

Harga beras premium dan medium pada pekan ini berada pada posisi stabil masing-masing di level Rp12.900 per kg dan Rp10.900 per kg. Gula pasir juga tetap berada di harga Rp14.300 per kg sepanjang pekan ini.

Harga kedelai impor yang sebelumnya terus mengalami kenaikan, pada pekan ini terpantau stabil di angka Rp14.900 per kg, sedangkan tepung terigu tetap di Rp13.100 per kg.

Selain komoditas yang naik dan stabil, harga cabai dan bawang justru kompak turun. Cabai merah besar turun Rp800 menjadi Rp35.300 per kg, sedangkan cabai merah keriting turun Rp200 menjadi Rp33.900 per kg. Cabai rawit merah juga turun Rp900 menjadi Rp47.100 per kg.

Kemendag mencatat tren penurunan tersebut karena sentra utama produsen cabai, seperti Jawa Barat (Bandung dan Cianjur) dan Jawa Timur telah memasuki masa panen, namun perlu diwaspadai adanya gangguan cuaca hujan ekstrem.

Terakhir, harga bawang merah dan bawang putih kompak turun Rp300 sehingga harganya masing-masing menjadi Rp36.800 dan Rp25.800 per kilogram.

BISNIS

Baca: 5 Komoditas Pangan yang Sering Diimpor Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini