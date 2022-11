Menkes Bandingkan Biaya Kesehatan Paling Efisien di RI, Malaysia, Singapura, Jepang dan AS

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menyatakan pengeluaran rata-rata untuk kesehatan (average health spending) masyarakat Indonesia sebesar US$ 112 per kapita per tahun dengan rata-rata usia hidup (average life) masyarakat 72 tahun. Biaya kesehatan ini dinilai lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya.

“Spending ini akan naik sejalan dengan menuanya populasi kita. Kalo population-nya aging, pasti health spending-nya akan lebih besar," ujar Budi Gunadi dalam acara Kompas100 CEO Forum di the Westin, Jakarta Selatan, pada Jumat, 25 November 2022.

Biaya kesehatan di RI paling rendah

Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, pengeluaran biaya kesehatan Indonesia tergolong rendah. Sebagai contoh, pengeluaran rata-rata Malaysia untuk kesehatannya US$ 431 per kapita per tahun dan rata-rata usia hidupnya 76 tahun.

Begitu pula dengan Jepang dengan pengeluaran US$ 4.800 dan Singapura sebesar US$ 2.800 dengan average life masyarakatnya masing-masing 84 tahun. Sementara average health spending masyarakat Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 10.000 per kapita per tahun dengan average life 79 tahun.

Dari data sejumlah negara itu, Budi Gunadi menyebut, terlihat negara yang paling efisien sistem kesehatannya adalah Singapura.

“Semua orang Singapura setahunnya bayar biaya kesehatan US$ 2.800 tapi they can live sampai 84 tahun. Sama seperti orang Jepang yang bayar US$ 4.800 untuk hidup 84 tahun, lebih baik dari orang Amerika yang harus keluarin uang US$ 10.000 setahun untuk hidupnya cuma 79 tahun," katanya.

