Agenda Lengkap B20 Summit Hari Ini: Ada Jeff Bezos, Elon Musk, hingga Anne Hathaway

TEMPO.CO, Badung - Perhelatan B20 Summit hari kedua dimulai pada pagi ini, Senin, 14 November 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center atau BNDCC. Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi), CEO Amazon Jeff Bezos, CEO Tesla Elon Musk, hingga aktris Hollywood Anne Hathaway dijadwalkan turut mengisi acara tersebut.

B20 Summit Indonesia digelar pada 13 dan 14 November 2022 di BNDCC, Badung, Bali. Pertemuan tersebut adalah acara pendukung atau side events dari KTT G20 Bali, yang akan berlangsung pada 15 - 16 November 2022 mendatang.

Acara B20 Summit tersebut dilaksanakan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin), bekerja sama dengan pemerintah Indonesia selaku Presidensi G20 tahun ini. Dalam persamuhan itu, para pengusaha dari seluruh dunia berkumpul untuk membahas berbagai isu.

Khusus pada pertemuan hari ini, sejumlah pesohor dan pejabat akan hadir untuk memberikan paparan maupun pidato. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah CEO Amazon Jeff Bezos.

Ratu Belanda Máxima Zorreguieta Cerruti dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga akan hadir menyampaikan pandangannya. Selain itu, ada aktris Anne Hathaway, yang merupakan United Nations (UN) Women Goodwill Ambassador.

Simak jadwal lengkap agenda B20 Summit Bali hari kedua pada hari ini:

09.15: B20 Welcoming Message by Arsjad Rasjid and Shinta Kamdani

09.45: Summit Keynote Addresses by Airlangga Hartarto, Klau Schwab, and Young Liu

10.30: Summit Opening Panel

11.00: One on One Conversation

11.05: Summit Keynote Address by Jeff Bezos

11.30: One on One Conversation, Elon Musk and Anindya Bakrie

11.40: Summit Keynote Address by Bambang Susantono

12.30: Summit Panel Discussion

14.00: Lunch Break

14.20: Summit State Leader by Yoon Suk-Yeol

14.35: Summit Keynote Address by Thani Ahmed Al Zeyoudi

14.50: Summit Keynote Speech by Her Majesty Queen Máxima of the Netherlands

15.00: Announcement of Green EV Fund

15.10: Summit Keynote Speech by Sri Mulyani Indrawati

15.20: Summit Keynote Speech by Anne Hathaway

16.05: Summit Panel Discussion

16.15: Summit Panel Discussion by Tony Blair

17.00: Networking Break

17.15: Summit State Leader Speech by Justin Trudeau

17.35: Summit Remarks by Tantowi Yahya, Arsjad Rasjid, and Shinta Kamdani

17.45: Summit State Leader Speech by Anthony Albanese

17.50: B20 Submission to G20 and B20 Presidency Handover to India

18.00: Summit State Leader Speech by Joko Widodo

*waktu dalam WITA

