IHSG Melesat, Saham GoTo dan Bukalapak Paling Banyak Diperdagangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan atau IHSG melesat tinggi pada penutupan perdagangan akhir pekan, 11 November 2022. Indeks saham bertengger di posisi 7.089,2 atau naik 1,75 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin yang meninggalkan level 7.000.

Dari sisi volume, saham emiten tambang batu bara Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan. Volumenya mencapai 28,9 juta lot. Kemudian disusul GoTo dengan volume 20,4 juta lot dan Bukalapak 13,6 juta lot.

"Pada akhir sesi perdagangan hari ini, sebanyak 327 saham menguat, sementara 198 melemah, dan 184 stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 15,5 triliun, frekuensi trading sebanyak 1,35 juta kali dan volume trading sebanyak 232,8 juta lot," tutur tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Jumat.

Saham emiten konstruksi pendatang baru di bursa, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK), menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan. Frekneunsinya menembus 60.995 kali, disusul FIRE 50.884 kali dan PBRX 41.489 kali.

Indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penguatan tertinggi atau naik 4,35 persen. Kemudian disusul indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) yang menguat 2,52 persen dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) yang naik 2,30 persen.

Sementara itu, indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi perdagangan hari ini dengan penurunan terdalam sebesar 0,9 persen. Indeks sektor industri (IDXINDUST) menyusul melemah 0,58 persen dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) turun 0,12 persen.

Berikut ini lima besar top gainer.

- ZATA (+34,8 persen ke Rp182 per saham)

- BOLT (+25 persen ke Rp875 per saham)

- FITT (+25 persen ke Rp320 per saham)

- SGER (+25 persen ke Rp850 per saham)

- ARTO (+24,7 persen ke Rp5.675 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser hari ini adalah sebagai berikut.

- ITMG (-7 persen ke Rp37.550 per saham)

- ARTA (-6,9 persen ke Rp2.130 per saham)

- FILM (-6,9 persen ke Rp2.650 per saham)

- HOMI (-6,9 persen ke Rp665 per saham)

- PRAY (-6,9 persen ke Rp735 per saham)

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

