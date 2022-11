5 Sektor Penopang Pertumbuhan Ekonomi RI: dari Pertanian, Industri, Pertambangan...

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono membeberkan sedikitnya ada lima sektor penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini. Kelima sektor itu adalah sektor industri, pertambangan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi.

Rinciannya adalah, sektor industri berkontribusi sebesar 17,88 persen. Kemudian kontribusi pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 13,47 persen, pertanian 12,91 persen, perdagangan 12,74 persen, dan konstruksi 9,45 persen.

“Kalau dijumlahkan, sektor industri, pertambangan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi, share-nya pada PDB di kuartal III (Q3) sudah mencapai 66,45 persen. Dan semuanya mengalami pertumbuhan secara year on year,” ujar Margo dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulann III-2022 yang digela virtual, Senin, 7 November 2022.

Adapun BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022 secara year on year atau yoy. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III dibanding triwulan II tahun 2022 atau secara quarter to quarter (q to q) tumbuh 1,81 persen.

“Secara kumulatif dari Q1 ampai Q3 tahun 2022 dibanding periode yang sama dengan 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,40 persen,” ujar Margo.

Margo juga mengatakan bawah pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga selalu lebih melambat dibanding kuartal kedua. Hal tersebut, kata dia, sudah menjadi pola musiman.

Namun secara year on year, Margo menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun ini semakin kuat dan menuju ke arah pemulihan. “Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kita masih bisa menjaga perekonomian kita,” ujarnya.

Lebih jauh Margo menjelaskan, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II pada tahun ini atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.091,2 triliun. Berdasarkan harga konstan, PDB mencapai Rp 2.976,8 triliun.

