IHSG Anjlok Tinggalkan Level 7.000, Mayoritas Saham Melemah

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga sahan gabungan (IHSG) kembali melemah di sesi pertama perdagangan akhir pekan, Jumat, 4 November 2022. IHSG bertengger di level 6,980,9 atau turun 0,76 persen lebih rendah dari angka penutupan Kamis yang berada di posisi 7,034,5.

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 159 saham menguat. Sementara itu, 347 melemah dan 170 stagnan dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,27 triliun. Frekuensi trading sebanyak 734.730 kali dan volume trading sebanyak 127,3 juta lot," ujar tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia, Jumat.

Saham emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk (PBRX) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksi mencapai 38.935 kali, disusul MPPA 31.115 kali dan Bumi Resources alias BUMI 21.724 kali.

Dari sisi volume, saham emiten pertambangan batu bara BUMI menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama. Volume perdagangannya mencapai 25,8 juta lot, disusul PBRX 8,7 juta; dan BIPI 7,4juta.

Sepanjang perdagangan sesi pertama, hanya dua indeks sectoral yang berhasil menutup di zona hijau. Indeks sektor transportasi (IDXTRANS) naik 0,47 persen dan indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) menguat 0,19 persen.

Sementara itu, indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penurunan terdalam atau melemah 1,66 persen. Disusul indeks sektor energi (IDXENERGY) turun 1,48 persen dan indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) melemah 1,25 persen.

Berikut ini lima besar top gainer sesi pertama.

- PBRX (+21,8 persen ke Rp134 per saham)

- PORT (+16,8 persen ke Rp730 per saham)

- KRYA (+14,3 persen ke Rp350 per saham)

- PANI (+13,1 persen ke Rp1.120 per saham)

- UANG (+12,7 persen ke Rp575 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini adalah sebagai berikut.

- PNIN (-7 persen ke Rp1.595 per saham)

- AYLS (-6,9 persen ke Rp80 per saham)

- RELI (-6,9 persen ke Rp600 per saham)

- CMNP (-6,8 persen ke Rp1.760 per saham)

- PNLF (-6,8 persen ke Rp545 per saham)

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

