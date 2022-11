Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, BP per 1 November 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah operator pom bensin mengumumkan harga terbaru bahan bakar minyak atau harga BBM yang berlaku per hari ini, Selasa, 1 November 2022. Adapun penyesuaian harga di antaranya dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan Shell Indonesia.

Per hari ini, misalnya, Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax Turbo (RON 98) menjadi Rp 14.300 dari semula Rp 14.950 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex (CN 53) naik menjadi Rp 18.550 dari semula Rp 18.100 per liter. Adapun harga Dexlite (CN 51) juga naik dari semulai Rp 17.800 menjadi Rp 18.000 per liter.

Sementara Shell menurunkan harga untuk jenis BBM Shell Super yang kini dibanderol harga Rp 13.550 per liter, sebelumnya Rp14.150 per liter. Tak hanya itu, harga BBM Shell V Power Nitro turun turun menjadi Rp 14.560 per liter dan Shell V Power turun menjadi Rp 14.210 per liter.

Adapun harga BBM Shell V-Power Diesel naik menjadi Rp 18.480 per liter. Sedangkan harga BBM di berbagai SPBU termasuk Pertamina, Shell, Vivo, dan BP AKR menerapkan harga yang berbeda tipis, khusunya di wilayah Jawa.

Lalu bagaimana perbandingan daftar harga BBM terbaru antara empat perusahaan itu? Berikut daftar lengkap harga terbaru BBM per 1 November 2022:

Pertamina

- Pertalite Rp10.000 per liter

- Pertamax Rp13.900 per liter

- Pertamax Turbo Rp14.300 per liter

- Pertamina Dex Rp18.550 per liter

- Dexlite Rp18.000 per liter

- Solar Rp6.800 per liter

Shell

- Shell Super Rp13.550 per liter (Jawa) Rp14.840 (luar Jawa)

- Shell V-Power Rp14.210 per liter (Jawa) Rp14.520 (luar Jawa)

- Shell V-Power Diesel Rp18.840 per liter

- Shell V-Power Nitro+ Rp14.560 per liter

BP AKR

- BP 90 Rp14.050 per liter

- BP 92 Rp14.150 per liter

- BP 95 Rp14.840 per liter

- BP Diesel Rp17.990 per liter

Vivo

- Revvo 89 Rp11.600 per liter

- Revvo 90 Rp12.600 per liter

- Revvo 92 Rp14.140 per liter

- Revvo 95 Rp14.830 per liter

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, menjelaskan penyesuaian harga BBM didasarkan pada hasil evaluasi secara berkala terkait dengan harga minyak dunia dan sejumlah faktor lain. Secara spesifik, tren harga minyak dunia, MOPS, dan kurs menjadi faktor pendorong penyesuaian harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada hari ini.

"Kalau yang nonsubsidi memang dievaluasi secara berkala, dengan mempertimbangkan tren harga minyak, MOPS, kurs dan lain lain," ujar Irto.

Adapun data Bloomberg per hari ini, Selasa, 1 November 2022, menunjukkan harga minyak WTI di level US$ 87,1 per barel, sedangkan jenis Brent di US$ 94,83 per barel. Ke depan, Pertamina akan terus memonitor dan mengevaluasi tren harga minyak hingga akhir tahun. ([Hingga akhir tahun) kami masih evaluasi," kata Irto.

Lewat situs resminya, Pertamina mengumumkan penyesuaian harga berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Beleid itu mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

