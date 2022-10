Terkini Bisnis: Profil CEO Kopi Kapal Api, Prediksi Inflasi Oktober 2022

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 29 Oktober 2022 dimulai dengan profil CEO PT Kapal Api Global, Soedomo Mergonoto. Bisnis kopi Kapal Api dirintis oleh ayahnya yang bernama Go Soe Loet pada 1927.

Kemudian informasi mengenai PT Bank KEB Hana Indonesia atau Bank Hana menggelar Hana Bank Economic Outlook 2023 di Jakarta pada Rabu, 26 Oktober 2022. Acara tersebut diadakan untuk memberi pandangan terhadap berbagai tantangan ekonomi nasional dan global di masa depan, termasuk ancaman resesi.

Selain itu berita tentang prediksi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad bahwa perkembangan inflasi sudah relatif turun pada Oktober 2022. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Profil Bos Kopi Kapal Api, Soedomo Mergonoto Sempat Jualan Kopi di Pelabuhan dan Kernet Bemo

Soedomo Mergonoto merupakan CEO PT Kapal Api Global yang memiliki peran penting pada pendirian hingga kesuksesan brand kopi legendaris asal Indonesia berlogo kapal api yang kemudian dikenal dengan Kopi Kapal Api.

Dikutip dari situs brainpersonalities.com, Soedomo Mergonoto diketahui lahir di Surabaya pada 3 Juni 1950 dari ayah bernama Go Soe Loet dan ibu Poo Guan Can. Go merupakan keluarga Tiongkok yang berlayar ke Indonesia pada 1920-an.

Bisnis kopi Kapal Api dirintis oleh Go pada tahun 1927. Kala itu, ia memulai bisnisnya dengan berjualan dari rumah bersama dua saudaranya di daerah pecinan di Surabaya.

Merujuk laman linkumkm.id, pada awal bisnisnya, ayah Soedomo, Go, diketahui masih menjajakan bubuk kopi dengan cara dipanggul dan berkeliling di daerah kampung-kampung hingga Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

