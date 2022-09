Pengrajin di Kabupaten Sukoharjo Terpilih jadi Pembuat Souvenir Resmi KTT G20 di Bali

Agus mengatakan, saat ini setidaknya sudah ada 90 unit merchandise yang dikirimkannya kepada panitia KTT G20 di Bali. Satu unitnya dibanderol dengan harga sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. "Vandel bila dijual sendiri harga dikisaran Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu per itemnya," ucap dia.

Dari sepuluh jenis souvenir yang telah diajukan Agus, telah lolos tiga jenis di antaranya telah dipesan untuk menjadi official marchendise resmi KTT G20 di Bali. "Yang dipesan berupa dua jenis vandel dan tempat bolpoin," katanya.

Agus mengajukan sepuluh jenis souvenir untuk usulan official merchandise resmi KTT G20 di Bali. Produk tersebut berupa vandel, pin, hiasan kulkas, tempat bolpoin, dan hiasan dinding.

TEMPO.CO , Sukoharjo -Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty atau Kelompok Dua Puluh ( KTT G20 ) di Bali, Oktober 2022 mendatang, turut membawa berkah untuk kalangan pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Indonesia.

