Ikuti YEZ 2.0 by bank bjb, Dapatkan Modal Usaha

INFO BISNIS -- bank bjb menggelar kompetisi entrepreneur muda Indonesia yang penuh inovasi melalui YEZ (Young Entrepreneur Success Zone) 2.0 by bank bjb dengan total hadiah Rp 230 juta untuk 3 pemenang. YEZ merupakan sebuah program untuk scale up bisnis yang mengajak para pebisnis untuk mengikuti seleksi dan mempresentasikan konsep usahanya di depan para juri yang kompeten di bidang bisnis.

"Pemenang YEZ akan mendapatkan investasi dari bjb untuk modal usahanya. Semua dibungkus dalam sebuah hastag #BisaJuaraBisnis," kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

YEZ akan dilaksanakan di 4 kota besar antara lain Batam (10 September), Gianyar (27 September), Makassar (5 Oktober), dan Bandung (13 Oktober). Adapun untuk Semifinal dilaksanakan pada 20 Oktober dan Grand Final pada 28 Oktober 2022.

Pendaftaran YEZ dimulai 1 September - 12 Oktober 2022 di website infobjb.id/YEZ. Persyaratan YEZ meliputi usia peserta 18 - 45 tahun yang memiliki bisnis berbentuk mandiri, CV dan PT (sebagai pemilik usaha, bukan karyawan) minimal telah berjalan 2 tahun.

"bank bjb mengajak entrepreneur muda Indonesia yang penuh inovasi untuk berkompetisi di YEZ 2.0 by bank bjb untuk meningkatkan bisnis," kata Widi.

Kategori yang diikutsertakan adalah Food & Beverages, Fashion, Handcraft, dan Beauty. Diharapkan peserta yang daftar bukanlah debitur UMKM bank bjb. Peserta juga diwajibkan membuat Proposal berupa bussines plan, innovative product yang belum pernah ada, serta lebih diprioritaskan untuk bisnis yang telah berjalan minimal 2 tahun.

Proposal minimal sejumlah 4 Paragraph (Bisnis yang diusulkan harus diimplementasikan lebih sebagai bisnis nyata) berisi Company Profile, Narasi Bisnis, Sales per Tahun, Net Profit per Tahun dan Marketing strategi apabila menang event YEZ 2.0. Bisnis yang diusulkan berlaku untuk perencanaan pengembangan usaha (up scale bisnis). Event YEZ (Young Entrepreneur Succes Zone) 2.0 tidak dapat diikuti oleh 10 Besar semifinalis YEZ tahun 2021.

Masing-masing kota akan diambil 3 besar untuk maju ke semifinal sehingga total akan ada 12 orang semifinalis. 12 besar ini akan melalui tahap administrasi wajib dari bank bjb berupa SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) sebelum maju ke grand final. (*)