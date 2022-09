Harga BBM Naik, Ini Daftar Lengkap Harga Pertalite dan Solar di Seluruh Wilayah RI

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar per hari ini. "Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pes di Istana Negara, Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.

Harga Pertalite dari semula Rp 7.650 per liter, kini naik menjadi Rp 10.000 per liter. Sedangkan harga solar subsidi dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter.

Tak ketinggalan, harga Pertamax non subsidi juga naik dari Rp12.500 per menjadi Rp14.500 per liter. Adapun harga-harga tersebut akan berlaku satu jam sejak diumumkannya penyesuaian harga, dan akan berlaku pada pukul 14.30 WIB.

Adapun rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebelumnya santer terdengar beberapa waktu lalu. Salah satu alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar itu adalah kian besarnya selisih antara harga harga jual dengan harga pasar Pertalite dan Solar akibat lonjakan harga minyak dunia. Apalagi hal tersebut kemudian berdampak terhadap kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

Sementara itu, harga BBM non subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sebelumnya diketahui rata-rata turun sebesar Rp2.000 per liter. Harga terbaru BBM itu di setiap daerah memiliki nominal yang berbeda.

Harga Pertamax Turbo (RON 98), misalnya, turun harga dari Rp17.900 per liter menjadi Rp15.900 per liter. Kemudian, Dexlite turun dari Rp17.800 per liter menjadi Rp17.100 per liter. Lalu BBM jenis Pertamina Dex turun dari Rp18.900 per liter menjadi Rp17.400 per liter.

Daftar Harga Pertalite, Solar, dan Pertamax:

Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Daftar Harga BBM Nonsubsidi Nasional:

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pertamax Turbo Rp15.900

Dexlite Rp17.100

Pertamina Dex Rp17.400

2. Provinsi Sumatera Utara

Pertamax Turbo Rp16.250

Dexlite Rp17.450

Pertamina Dex Rp19.250

3. Provinsi Sumatera Barat

Pertamax Turbo Rp16.250

Dexlite Rp17.450

Pertamina Dex Rp17.750