Harga Batu Bara Acuan Turun, Pengusaha: Masih 3 Kali Lipat dari Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) menilai, harga batu bara acuan saat ini masih lebih baik ketimbang tahun lalu. Direktur APBI Hendra Sinadia mengatakan pada periode yang sama 2021, harga komoditas tak menembus US$ 90 per ton.

“(Sekarang) Masih sangat tinggi. Persis Mei tahun lalu bahkan harganya sekitar US$ 88. Jadi sekarang sebetulnya lebih besar tiga kali lipat,” ujar Hendra kepada Tempo, Ahad, 15 Mei 2022.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan harga batu bara acuan atau HBA pada Mei 2022 turun US$ 12,76 per ton. Harga komoditas dipatok menjadi US$ 275,64 per ton.

Hendra menuturkan rata-rata harga batu bara acuan pada 2022 telah membaik ketimbang selama masa pandemi Covid-19. Sepanjang kuartal I, harga batu bara mencapai US$ 210 per ton. Sedangkan pada tahun sebelumnya, harga komoditas itu rata-rata hanya US$ 85 per ton.

Meski demikian, di tengah gejolak geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina, ia menyebut harga batu bara masih akan bergerak fluktuatif. Harga bahkan berpotensi mengarah ke kondisi tak wajar. Ia memperkirakan harga komoditas bakal mengalami tekanan.

Karena itu, Hendra menyebut para pengusaha perlu menyusun strategi untuk memaksimalkan produksi dan ekspor batu bara. Apalagi, bulan-bulan sebelumnya, perdagangan batu bara terkendala masalah cuaca dan kebijakan larangan ekspor.

“Mumpung sekarang harganya sedang tinggi (dibandingkan tahun lalu), maksimalkanlah produksi dan ekspor,” kata Hendra.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan penurunan harga batu bara acuan terjadi akibat peningkatan pasokan komoditas tersebut di dunia.

"Cina dan India telah meningkatkan jumlah produksi batu bara dalam negerinya untuk mengurangi impor," katanya saat menjelaskan soal harga batu bara dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 Mei 2022.

