Sandiaga Uno Sebut OK OCE Shop Solusi Pemulihan Ekonomi UMKM

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno menyebutkan salah satu cara mengoptimalkan penjualan produk, yaitu melalui berjualan di toko. Menurutnya, seiring dengan capaian vaksin yang terus meningkat, semakin banyak orang mulai mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan.

"Hal yang sangat penting bagi UMKM, yaitu Kolaborasi, Silaturahmi. Tidak hanya itu, para UMKM harus selalu berinovasi, membuat kemasan semenarik mungkin, dan beradaptasi," katanya dalam rilis, Minggu, 3 April 2022.

Menurutnya, fenomena ini mendorong evolusi desain pusat-pusat perbelanjaan lebih terbuka untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjung yang mencari tempat dengan risiko penularan virus yang kecil.

Sandiaga selaku Founder OK OCE mengatakan, OK OCE Shop hadir memberikan ruang pemasaran produk bagi UMKM, khususnya anggota OK OCE. “Meski bisa dibilang saat ini sedang krisis, UMKM harus tetap eksis,” katanya.

Sandiaga mengatakan pentingnya kemasan bagi sebuah produk, khususnya UMKM. "Banyak yang perlu ditingkatkan, khususnya kemasannya dan saya liat juga banyak produk baru dari OK OCE," katanta.

Sementara itu, CEO Carikemasandotcom Sanjaya menyampaikan pentingnya kemasan bagi suatu produk agar tidak menurunkan kualitasnya. “Carikemasandotcom hadir memberikan solusi bagi pebisnis dalam memilih kemasan apa yang tepat,” katanya.

Selain itu, jika kemasan sudah tepat, maka yang perlu diperhatikan adalah perizinan, khususnya HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari Indonesia Sejahtera Group (ISG).

CEO ISG Alfhi mengatakan pihaknya memberikan 1000 HKI bagi anggota OK OCE. "Perizinan sebuah usaha itu jangan menunggu usaha booming dulu baru ngurusin perizinan," ucapnya.

Hal ini juga disambut baik oleh Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi yang sangat menekankan pentingnya HKI pada UMKM.

Perizinan bagi UMKM tidaklah sulit. ISG memberikan konsultasi gratis di Mall Bassura selama 28 Maret – 6 April 2022 bagi UMKM yang membutuhkan.

Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa berbelanja produk UMKM dampingan OK OCE yang ada di Lantai 2, OK OCE Shop, Mall Bassura.

