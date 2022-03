Dirilis, Sepatu Mesut Ozil yang Dibuat Pabrik di Tangerang

TEMPO.CO, Jakarta - PT Aggiomultimex International Group di Tangerang, Banten, memproduksi sepatu bola Concave M10 Halo FG yang dipakai bintang bola dunia Mesut Ozil. Sepatu merek Concave yang dirilis Jumat, 25 Maret 2022, ini didesain berdasarkan arahan Ozil sebagai Global Creative Director di Concave Asia.

“Hello guys, I am Mesut Özil. Check out my collaboration with Concave. Assalamualaikum teman-teman semua di Indonesia,” kata Ozil dalam rilis yang diterima, Jumat.

Selain sepatu bola, produk koleksi Concave M10 ini di antaranya sepatu futsal M10 Halo FG, jersey dan short, hingga sport lifestyle seperti sepatu lari M10 Volker Run, t-shirt, hoodie, atau pun Tracksuit dan Trackpant.

“I want to have a strong relationship with Indonesian Fans. I have a desire to develop my own affordable football boots as well as to proudly introduce my own sportswear brand that is M10,” ujar Özil.

Brand Concave berasal dari Inggris dan masuk ke pasar Indonesia pada 2019. Koleksi M10 Gradient yang dipakai Ozil diproduksi di pabrik Aggiomultimex International Group di Tangerang. Tidak hanya Concave, pabrik ini memproduksi berbagai produk global dari merek ternama seperti Lacoste, Oakley, Dolce Gabbana hingga Prada, dan juga dipakai oleh selebritas Hollywood dan Raja Arab.

“Untuk Concave sendiri, kami membawanya dari global ke lokal untuk memberikan pengalaman baru bagi para pecinta sepakbola di Indonesia,” kata Subagio Lembono, CEO PT Aggiomultimex International Group yang juga induk dari Concave Indonesia.

Untuk koleksi sepatu bola, Concave Indonesia memproduksi sepatu dengan keunggulan teknologi bernama Accustrike dan Powerstrike. Kedua teknologi ini dikhususkan untuk menyesuaikan tulang metatarsal kaki penggunanya, yakni melapisi bagian atas sepatu dengan mengaplikasikan material fleksibel TPU (Thermoplastic Polyurethane) dan komposit busa bantalan yang disebut Meta Guard.

“Teknologi ini dapat menghasilkan akurasi dengan margin kesalahan yang lebih kecil dan tambahan kekuatan tendangan bagi pemakainya hingga 20 persen,” kata Subagio. Produk-produk Concave M10 Gradient Collection ini dapat dibeli di Shopee.

