IHSG Ditutup Menguat 1,08 Persen Ditopang Surplus Neraca Perdagangan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, 15 Februari 2022, ditutup menguat ditopang neraca perdagangan Indonesia yang tetap surplus untuk Januari 2022.

IHSG ditutup menguat 73,01 poin atau 1,08 persen ke posisi 6.807,5. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 12,68 poin atau 1,32 persen ke posisi 975,32.

"Katalis positif bagi IHSG hari ini yaitu surplusnya neraca perdagangan Indonesia bulan Januari sebesar 0,93 miliar dolar AS yang lebih besar dari konsensus yaitu 0,2 miliar dolar AS," tulis Tim Riset Indo Premier Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Selasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 0,9 miliar pada Januari 2022 dengan nilai ekspor US$ 19,16 miliar dan impor US$ 18,23 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah membukukan surplus selama 21 bulan beruntun.

Sementara itu, katalis negatif bagi indeks adalah indeks saham utama di bursa Wall Street yang terkoreksi seiring memanasnya tensi geopolitik di Ukraina.

Dibuka menguat, IHSG terus bergerak di zona hijau hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih bertahan di teritori positif hingga penutupan bursa saham.