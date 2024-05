Harga Minyak Dunia Naik Seiring Peristiwa Kecelakaan Helikopter Presiden Iran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak dunia naik pada awal perdagangan Asia, Senin, 20 Mei 2024. Kenaikan ini terjadi seiring kecelakan helikopter yang digunakan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu, 19 Mei 2024 waktu setempat.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 26 sen atau 0,3 persen menjadi US$ 84,24 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTS) naik 15 sen atau 0,2 persen menjadi US$$ 80,21 per barel.

Brent mengakhiri perdagangan sebelumnya dengan kenaikan sekitar 1 persen, yang sekaligus menjadi kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan. Sementara itu, WTI naik 2 persen karena membaiknya indikator ekonomi dari Amerika Serikat dan Tiongkok, konsumen minyak terbesar di dunia.

“Pasar minyak sebagian besar masih berada dalam kisaran terbatas dan tanpa katalis baru, kita mungkin harus menunggu kejelasan seputar kebijakan produksi OPEC+ untuk keluar dari kisaran ini,” kata Kepala Strategi Komonitas di ING Warren Patterson, dikutip dari Reuters.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, bersama-sama disebut OPEC+, dijadwalkan bertemu pada 1 Juni. “Pasar juga tampak semakin kebal terhadap perkembangan geopolitik, kemungkinan karena besarnya kapasitas cadangan yang dimiliki OPEC,” kata Patterson.

Selanjutnya: Sebelumnya diberitakan, helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi....