IHSG Meroket ke 6.567, Samuel Sekuritas: Telkom Paling Banyak Diborong Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG berhasil meroket di sesi pertama perdagangan setelah sempat tenggelam di awal sesi. Indeks menutup sesi pertama di level 6.567,9 atau 0,92 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin yang di level 6.507,6.

"Sebanyak 272 saham menguat, 240 melemah, dan 160 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 7,3 triliun," dinukil dari analisis Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Kamis, 2 Desember 2021.

Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka beli bersih asing sebesar Rp 30,1 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 29,6 miliar.

Saham Telkom Indonesia (TLKM) kembali menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 71,3 miliar. Capaian itu disusul PTBA senilai Rp 36,3 miliar dan BBCA Rp 33,8 miliar.

Sementara itu, saham Bukalapak.com (BUKA) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini. Net sell asing di saham BUKA tercatat sebesar Rp 29,5 miliar, diikuti HRUM Rp 25,6 miliar dan EXCL Rp 23,5 miliar.

Kondisi di Bursa Indonesia berbanding terbalik dengan situasi pasar saham AS, yang ditutup melemah semalam, antara lain S&P500 turun 1,2 persen, Nasdaq turun 1,8 persen, dan DJIA turun 1,3 oersen setelah sempat naik di awal sesi. Pelemahan itu terjadi setelah CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat) mengonfirmasi temuan kasus pertama varian Omicron COVID-19 di AS.

Sementara itu, bursa Asia terpantau bergerak bervariasi; di akhir sesi pertama hari ini, Kospi terpantau menguat 1,07 persen, begitu juga Hang Seng yang menguat 0,23 persen. Sementara itu, Nikkei melemah 0,31 persen dan STI melemah 0,21 persen.

Saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini antara lain INTD yang naik 31,2 persen ke Rp248 per saham, TIRT yang naik 21,3 persen ke Rp 91 per saham, KOBX yang naik 16,2 persen ke Rp 272 per saham, DART yang naik 15,4 persen ke Rp 328 per saham, serta MTPS yang naik 14,6 persen ke Rp 125 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini antara lain POLL yang turun 6,9 persen ke Rp 1.730 per saham, INDX yang turun 6,9 persen ke Rp 107 per saham, NIRO yang turun 6,9 persen ke Rp 148 per saham, KJEN yang turun 6,9 persen ke Rp 875 per saham, serta KBLV yang turun 6,8 persen ke Rp 1.015 per saham.

Sejumlah analis memperkirakan IHSG pada hari ini, Kamis, 2 Desember 2021 bakal masih tertekan seperti kemarin. Salah satunya karena adanya temuan kasus omicron di Amerika Serikat.

