BPS: Ekspor Indonesia Tembus USD 61,42 miliar di Kuartal III-2021

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada kuartal III-2021 mencapai US$ 61,42 miliar. Angka tersebut lebih tinggi 50,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai US$ 40,7 miliar atau 13,18 persen (quartal-to-quartal) dari US$ 53,97 miliar.

Ketua BPS Margo Yuwono mengatakan kinerja ekspor penyebab mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 sebesar 3,51 persen secara tahunan year-on-year.

“Perkembangan harga komoditas pangan atau tambang mempengaruhi kinerja ekspor kuartal tiga 2021 tumbuh cukup signifikan,” kata Margo dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat, 5 November 2021.

Lebih lanjut, peningkatan ekspor terbesar di sektor pertambangan dan lainnya tumbuh 161,2 persen secara year-on-year.

Kemudian, untuk ekspor migas tumbuh 56,13 persen secara year-on-year yang bernilai US$3 miliar. Selain itu, industri pengolahan tumbuh 38, 96 persen year-on-year yang bernilai US$46,6 miliar.

Kemudian, untuk ekspor sektor pertanian minus 5,96 persen secara year-on-year dengan nilai US$1,04 miliar. Akan tetapi, jumlah itu tumbuh secara 14,85 persen secara quartal-to-quartal dari 908,8 juta dolar AS.

Di sisi lain, Margo juga mengatakan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,51 persen secara year-on-year pada triwulan III-2021 karena dilatarbelakangi oleh pemberlakuan kebijakan PPKM. Terlebih lagi dengan level 4 selama Juli sampai Agustus sehingga berdampak pada terbatasnya mobilitas masyarakat.

Mobilitas penduduk kembali mengalami perbaikan pada September seiring dengan semakin masifnya masyarakat menerima vaksin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan sehingga menambah kepercayaan untuk beraktivitas.

“Tapi secara keseluruhan mobilitas penduduk lebih rendah dibandingkan triwulan II-2021 ataupun 2020,” katanya.

SYAHARANI PUTRI | ANTARA

