Meski IHSG DItutup Memerah, Samuel Sekuritas: Modal Asing ke RI Cukup Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Herga Saham Gabungan alias IHSG tidak berhasil bangkit di sesi kedua hari ini, 5 Oktober 2021. Indeks menutup sesi di titik 6.288 atau 0,86 persen lebih rendah dari angka penutupan kemarin yang di level 6.343.

Sebanyak 194 saham menguat, 344 saham melemah, dan 143 saham stagnan pada akhir sesi perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 17,5 triliun. "Meskipun IHSG memerah, aliran masuk modal asing ke pasar saham RI masih cukup besar," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa, 5 Oktober 2021.

Di akhir sesi kedua hari ini, tercatat angka beli bersih asing sebesar Rp 967,7 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih asing sebesar Rp 614,9 miliar.

Saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar reguler adalah BBRI dengan nilai Rp 356,7 miliar, PGAS Rp 118,2 miliar, dan BMRI Rp 99,3 miliar. Adapun saham dengan nilai net sell asing tertinggi di pasar reguler adalah MDKA dengan nilai Rp 85,6 miliar, ARTO Rp 50,1 miliar, dan TLKM Rp 27,5 miliar.

Saham emiten FMCG Unilever Indonesia (UNVR) yang perlahan mulai bangkit setelah anjlok cukup dalam beberapa waktu lalu, menjadi penyumbang poin terbanyak untuk IHSG hari ini. Saham ini menjadi top leading movers dengan menyumbang 5,47 poin, disusul HMSP yang menyumbang 2,08 poin dan BYAN yang menyumbang 1,86 poin.



Sementara itu, saham Bank BRI (BBRI) menjadi saham yang mengurangi poin IHSG paling banyak hari ini dengan mengurangi 8,07 poin, disusul BBCA yang mengurangi 7,66 poin dan TLKM yang mengurangi 4,44 poin.

Kebalikan dengan kemarin, sebagian besar indeks sektoral menutup sesi hari ini di zona merah. Indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks sektoral yang melemah paling dalam di sesi perdagangan hari ini dengan turun 2,4 persen.

Merahnya indeks ini salah satunya didorong oleh jatuhnya sejumlah saham emiten operator dan infrastruktur telekomunikasi, diantaranya FREN yang turun 6,6 persen, TBIG yang turun 5,3 persen, TOWR yang turun 4,2 persen, dan EXCL yang turun 2,9 persen.

Hanya dua indeks sektoral yang berhasil menutup sesi perdagangan hari ini di zona hijau, yaitu indeks sektor energi (IDXENERGY) yang naik 1 persen dan indeks sektor konsumer non-cyclical (IDXNONCYC) yang turun 0,8 persen.

Lima besar top gainer hari ini adalah BIMA yang naik 34,5 persen ke Rp 222 per saham, CINT yang naik 26,9 persen ke Rp 240 per saham, PNSE yang naik 24,7 persen ke Rp 464 per saham, FITT yang naik 24,6 persen ke Rp 238 per saham, serta PUDP yang naik 19,2 persen ke Rp 470 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser di IHSG hari ini adalah DMMX yang turun 6,9 persen ke Rp 2.400 per saham, INPS yang turun 6,9 persen ke Rp 1.815 per saham, NPGF yang turun 6,8 persen ke Rp 122 per saham, KIOS yang turun 6,8 persen ke Rp 950 per saham, serta DEFI yang turun 6,8 persen ke Rp 1.020 per saham.

CAESAR AKBAR

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.