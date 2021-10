Harga Minyak Turun jadi USD 75,6 per Barel Menjelang Keputusan OPEC+ Dirilis

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak pada Senin pagi ini tergelincir di perdagangan Asia. Turunnya harga komoditas itu terjadi menjelang pertemuan sejumlah pemimpin negara yang tergabung dalam OPEC+.

Pertemuan negara-negara produsen minyak dan sekutunya itu dikabarkan bakal memutuskan mempertahankan reli harga baru-baru ini ketika dunia dengan secara tidak reguler pulih dari pandemi Covid-19.

Adapun harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) AS turun 27 sen atau 0,4 persen ke US$ 75,61 per barel usai tren kenaikan selama enam minggu terakhir. Hal serupa terjadi pada minyak mentah Brent turun 24 sen atau 0,3 persen menjadi US$ 79,04 per barel pada pukul 01.43 GMT.

Sebelumnya harga minyak dunia telah meningkat di tengah gangguan pasokan dan pulihnya permintaan global, mendorong Brent pekan lalu ke level tertinggi hampir tiga tahun di atas US$ 80 per barel.