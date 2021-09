IHSG Meroket di Sesi I, Samuel Sekuritas: Saham Energi Membara

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan atau IHSG meroket pada perdagangan sesi I, Kamis, 30 September 2021. Indeks melaju ke level 6.226 setelah kemarin ditutup di posisi 6.163.

“Di bursa Indonesia, sebanyak 296 saham menguat, 211 melemah, dan 159 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 9,2 triliun,” tutur analis PT Samuel Sekuritas Indonesia dalam keterangannya, Kamis, 30 September.

Pergerakan indeks saham dipengaruhi bursa Amerika Serikat dan pasar Asia. Pergerakan yield treasury Amerika, kekhawatiran terhadap gangguan distribusi, serta perdebatan perihal pagu utang negara tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar saham. Bursa Asia juga menunjukkan gejolak yang bervariasi di akhir sesi pertama hari ini.

Di Indonesia, aliran masuk dana asing ke pasar modal dalam negeri terlihat menguat. Nilai beli bersih di pasar reguler mencapai Rp 696,1 miliar, sedangkan di pasar negosiasi, jual bersing asing sebesar Rp 14,5 miliar.

Saham Bank BRI (BBRI) menjadi saham yang paling diminati investor asing di sesi pertama hari ini dengan nilai net buy asing mencapai Rp 356,3 miliar. Posisi itu diikuti saham Bank BCA BBCA dengan nilai beli Rp 219,6 miliar dan Telkom atau TLKM sebesar Rp 84,2 miliar.

Sementara itu, saham Bank MNC (BABP) menjadi saham yang paling banyak dilepas asing di sesi pertama hari ini. Nilai net sell sebesar Rp 22,4 miliar. Posisi tersebut diikuti saham ABM Investama atau ABMM denga nilai jual Rp 20,1 miliar dan Sarana Menara Nsuantara atau TOWR dengan nilai jual asing Rp 18 miliar.

Saham-saham pertambangan batu bara dan pendukungnya tampak membara setelah meningkatnya harga komoditas. Saham Bayan Rsources atau BYAN mengalami peningkatan 15,9 persen, Harum Energy atau HRUM naik 15,1 persen, dan Bumi Resources atau BUMI naik 10,9 persen. Kenaikan saham-saham tersebut turut mendongkrak indeks sektor energi menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini.

Berikut ini saham-saham yang masuk lima teratas dan terbawah di perdagangan sesi I:

Lima besar top gainer:

PGUN (naik 17,2 persen ke Rp 312 per saham)

BYAN (naik 15,8 persen ke Rp 29,425 per saham)

HRUM (naik 15,1 persen ke Rp 9.300 per saham)

TOYS (naik 14,5 persen ke Rp 220 per saham)

TRUK (naik 12 persen ke Rp 177 per saham)

Lima besar top loser:

HEXA (turun 6,8 persen ke Rp 3.970 per saham)

SUPR (turun 6,7 persen ke Rp 13.050 per saham)

BRNA (turun 6,7 persen ke Rp 1.375 per saham)

ATKA (turun 6,7 persen ke Rp 83 per saham)

MTSM (turun 6,7 persen ke Rp 166 per saham)

Adapun kemarin IHSG ditutup di titik 6.162 atau 0,8 persen lebih tinggi dari angka penutupan kemarin yang sebesar 6.113. Saat itu tercatat 268 saham menguat, 283 saham melemah, dan 127 saham stagnan dengan nilai transaksi mencapai Rp 13,9 triliun.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

