Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Pernyataan Prabowo ini sedikit berbeda dengan strategi Presiden Jokowi, yang aktif menawarkan pembangunan IKN ke investor asing di tengah kunjungannya ke luar negeri seperti Singapura, Cina, Brunei dan Vietnam.

Baca Juga: Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum, Prabowo juga optimistis jika sumber daya dalam negeri itu dimanfaatkan secara optimal untuk membangun IKN, nantinya investor asing bakal menanamkan modalnya untuk proyek tersebut.

“Kami sangat percaya diri dan yakin (pembangunan) ibu kota ini proyek yang politis, dan dorongan utamanya harus dari sumber daya dalam negeri, dan nantinya investasi asing akan datang,” kata Prabowo saat merespons pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Rabu, 15 Mei 2024, seperti dikutip Antara.

Pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam proses membangun Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti Jakarta. Proyek itu pun bakal dilanjutkan oleh Prabowo, yang juga menyampaikan secara terbuka dukungan dan komitmennya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Baca Juga: Aktivitas Tambang Emas Ganggu Wisata Pulau Merah Banyuwangi di Top 3 Tekno

Di Qatar Economic Forum, Prabowo menjelaskan Jakarta bukan ibu kota yang ideal untuk Indonesia, karena terlampau padat penduduk, dan daya dukung alamnya yang tak lagi memadai. Prabowo juga menyoroti masalah naiknya tinggi permukaan air laut yang berdampak pada utara Jakarta.

“Tinggi permukaan air laut naik 5–10 centimeter tiap tahunnya. Jadi, kami harus membuat tanggul raksasa, dan itu juga program yang saya buat. Namun, memindahkan ibu kota ini juga salah satu cara membawa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ke luar Jakarta, ke luar Jawa, dan dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul raksasa ini berdiri sekitar 10–15 tahun ke depan, ibu kota kami telah ada di lokasi yang aman dari ancaman tersebut,” kata Prabowo.

Dalam sesi yang sama, Prabowo juga menjelaskan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan IKN. Dia meluruskan biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai 35 miliar dolar AS — sekitar Rp501 triliun, tetapi itu untuk 25–30 tahun. Artinya, menurut Prabowo, beban biaya per tahun sekitar satu miliar dolar AS.

“Perekonomian Indonesia, anggaran kami dapat membayar itu,” kata Prabowo.

Sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo melawat ke beberapa negara untuk bertemu dengan kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara mitra Indonesia. Beberapa negara yang dikunjungi Prabowo, antara lain China, Jepang, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Di Qatar, Prabowo tiba sejak Selasa (14/5), dan sehari setelahnya dia memenuhi undangan sebagai pembicara khusus sebagai presiden terpilih pada acara Qatar Economic Forum.

Strategi Presiden Jokowi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo aktif menawarkan investasi asing masuk dalam pembangunan IKN, seperti yang dilakukannya dalam pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Ia mengundang investasi dari Cina untuk turut berpartisipasi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Berbagai sektor investasi yang berpotensi di antaranya energi hijau, fiberglass, kesehatan, dan petrokimia. Presiden mengundang investasi RRT dalam pembangunan IKN," kata Retno dalam keterangan pers yang dipantau daring terkait dengan pertemuan bilateral Presiden Jokowi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Chengdu, Tiongkok, Kamis, 27 Juli 2023.

Tawaran serupa dilakukan Jokowi kepada pengusaha Vietnam. Ia menyampaikan ini saat menghadiri dialog bisnis bersama pengusaha/investor Vietnam pada Sabtu, 13 Januari 2024 di Hotel Melia Hanoi, Vietnam. Pada pertemuan tersebut turut hadir pula Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh.

Di depan pengusaha Singapura, Presiden Jokowi mengatakan investasi di IKN merupakan kesempatan emas bagi para investor untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam.

Presiden menyampaikan hal ini di depan 800 peserta Konferensi Ecosperity 2023 yang hadir in person dan lebih dari 700 peserta yang hadir secara virtual di Marina Bay Sands Expo & Convention Centre Singapura pada 7 Juni 2023, menurut laman Kemenlu RI.

Jokowi sebelumnya menyatakan pembangunan IKN sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Otorita Ibu Kota Nusantara. Kawasan inti tersebut antara lain gedung kementerian dan Istana.

Sedangkan untuk bangunan dan infrastruktur lainnya, pemerintah akan mencari sumber pendanaan lain untuk membangun IKN. "Sehingga 80 persen KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), PPP (Public Private Partnership), maupun investasi langsung dari investor," ujar Jokowi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022.

Jokowi juga mengatakan bahwa banyak investor yang antre untuk membangun IKN. Kepala negara menyatakan perkembangan pembangunan berjalan dengan baik ditandai semakin banyaknya investasi yang masuk.

"Sebetulnya memang yang antre banyak tapi perlu juga diverifikasi, perlu disaring sesuai dengan kebutuhan yang ada di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi di Sumbu Kebangsaan, Kawasan IKN, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 17 Januari 2024, dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

ANTARA | TIM TEMPO

Pilihan Editor Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat