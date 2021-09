Berapa Biaya Iklan di Billboard Time Square New York?

Lagu This Is Indonesia yang dirilis Atta Halilintar terpampang di Times Square New York, Amerika Serikat. Foto: Instagram/@attahalilintar.

TEMPO.CO, Jakarta - Iklan merupakan salah satu aspek paling penting dalam pemasaran produk. Tak jarang, guna menarik perhatian masyarakat luas akan suatu produk, biaya iklan yang fantastis harus digelontorkan.

Beberapa perusahaan tidak keberatan menggelontorkan biaya iklan yang fantastis. Sebab, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, biaya iklan yang fantastis sering kali meningkatkan penjualan suatu produk dalam jumlah yang fantastis pula.

Kini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, iklan dapat ditemui di berbagai tempat. Bahkan, ketika sedang asyik berselancar di internet, iklan pun dapat ditemui.

Dengan banyaknya tempat iklan yang bertebaran, pertanyaan terkait tempat iklan yang paling efektif pun bermunculan. Lantas, di mana tempat iklan yang paling efektif pada saat ini?

Time Square, sebuah distrik persimpangan jalan utama di New York, Amerika Serikat, merupakan salah satu venue iklan paling terkemuka di dunia. Saking terkemukanya, Time Square sering dianggap sebagai ikon dari New York. Dalam berbagai film, foto, dan berbagai karya seni yang mencoba menangkap keindahan New York, pasti tidak luput untuk memberi sorotan kepada Time Square.

Kepopuleran Time Square pun berpengaruh terhadap perekonomian Kota New York. Dilansir dari inspiriaputdoor.com, sebanyak 10 persen dari total penghasilan ekonomi New York berasal dari Time Square. Padahal, luas area Time Square hanyalah 0,1 persen dari total wilayah Kota New York.

Setiap tahunnya, diperkirakan sebanyak 174 juta orang keluar masuk area Time Square. Selain itu, sebanyak 47 persen di antaranya pasti mengunggah berbagai aktivitas yang dilakukannya di Time Square ke sosial media mereka. Hal tersebut membuat Time Square semakin populer tiap waktu.

Saking populernya, biaya iklan di Time Square pun sangat fantastis. Selama ini, iklan yang dipasang di Time Square identik dengan billboard besar dan mewah. Guna memasang billboard tersebut, seperti dikutip dari investopedia.com, diperlukan biaya sebesar 1,1 hingga 4 juta dolar AS tiap tahunnya.

Sementara itu, biaya untuk iklan harian biasanya berkisar antara 5000 hingga 50.000 dolar AS per harinya. Untuk iklan bulanan, biayanya bahkan bisa lebih mahal daripada iklan tahunan, yakni bisa mencapai 3 juta dolar AS per bulannya.

Meskipun memerlukan biaya iklan yang fantastis, memasang iklan di Time Square bukanlah hal yang sia-sia. Dilansir dari investopedia.com, iklan yang dipasang di Time Square bisa mendapat impresi dari 1,5 juta orang tiap harinya.

Angka fantastis tersebut dapat dicapai karena billboard Time Square tidak hanya disorot oleh orang-orang yang melewatinya, tetapi juga ribuan kamera yang memotret Time Square tiap harinya.

