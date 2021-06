McDonald's Indonesia Luncurkan BTS Meal 9 Juni 2021, Gimana Cara Belinya?

TEMPO.CO, Jakarta - McDonald's Indonesia bakal meluncurkan paket menu terbaru mereka di tanah air yaitu BTS Meal. Menu kolaborasi dengan Bangtan Boys atau BTS asal Korea Selatan ini bisa dibeli mulai Rabu, 9 Juni 2021.

"Itulah hari pertama kami luncurkan menu BTS Meal," kata Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia dalam acara media gathering virtual pada Selasa, 8 Juni 2021.

Sebelum hadir di Indonesia, BTS Meal ini sudah hadir di beberapa negara di dunia. Total, BTS Meal ini diluncurkan oleh McDonald's di 50 negara.

BTS Meal bisa dibeli di seluruh restoran McDonald's di tanah air, tak hanya Jakarta. Tapi, menu ini baru tersedia menjelang siang, tidak saat menu breakfast di McDonald's. "Menu BTS Meal ini hanya tersedia mulai dari pukul 11 pagi," kata dia.

Meni ini terdiri dari 9 pieces Chicken McNuggets, french fries, dan minuman ukuran medium. Lalu yang istimewa yaitu karena ada dua saus terbaru dalam paket menu ini.

Keduanya saus Cajun dan Sweet Chili. Kedua saus ini belum pernah diluncurkan di Indonesia sebelumnya. "Ini juga saus favorit mereka (personel BTS)," kata Caroline. Tapi, saus ini tidak dijual terpisah.

Harga paket menu ini yaitu Rp 45.455 sebelum pajak. Sehingga setelah pajak, harganya tepat Rp 50 ribu. "Untuk drive thru harganya Rp 50 ribu, tapi kalau delivery harganya sedikit lebih tinggi, tapi hanya Rp 1.000," kata dia.

Terakhir, BTS Meal ini bisa dibeli lewat layanan drive thru, di seluruh restoran McDonald's yang menyediakan fasilitas tersebut. Lalu, BTS Meal juga bisa dibeli lewat McDelivery, baik itu call center, aplikasi, maupun situs. "Bisa juga dengan partner kami, GrabFood, GoFood, dan Shopee," kata Caroline.

Sebaliknya, pelanggan tidak bisa membeli BTS Meal langsung di restoran untuk makan di tempat (dine in) atau bawa pulang (take away). Tujuannya untuk menghindari kerumunan pembeli. "Kami selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan konsumen dan karyawan," kata dia.

