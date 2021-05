Harta Gono Gini, Melinda Gates Resmi Terima Saham Deere Senilai USD 851 Juta

TEMPO.CO, Jakarta -Cascade Investment, perusahaan investasi milik Bill Gates, resmi melakukan transfer saham Deere & Co. kepada Melinda Gates. Dengan demikian, total harta yang telah diterima Melinda sejak pengumuman cerainya dengan Bill Gates telah mencapai US$ 3 miliar.

Perusahaan investasi ini telah melakukan transfer sebanyak 2,25 juta saham seharga US$ 851 juta, menurut keterbukaan informasi. Informasi ini diikuti oleh keterangan serupa yang dirilis oleh perusahaan Meksiko a.l. Coca-Cola Femsa, Grupo Televisa dan transfer sebesar US$ 1.8 miliar saham Canadian National Railway Co. dan AutoNation Inc.

Perceraian ini melibatkan transfer kekayaan dalam skala yang jarang terlihat. Cascade, yang dikelola oleh Michael Larson, memiliki serangkaian kepemilikan yang kompleks, termasuk saham, ekuitas swasta, energi, perhotelan, dan modal ventura. Cascade mengendalikan US$ 52 miliar dalam kepemilikan ekuitas. Pasangan itu juga termasuk pemilik tanah terbesar di Amerika.

Pembuat mesin pertanian Deere adalah salah satu posisi terbesarnya, dengan Cascade memegang lebih dari 10 persen saham senilai US$ 11,9 miliar. Kepemilikan publik terbesar adalah US$ 12 miliar saham di perusahaan pengumpulan limbah Republic Services Inc, dikutip dari Bloomberg. Perceraian keduanya terjadi setelah pengumuman perceraian terheboh tahun 2019 dari Jeff Bezos dan MacKenzie Scott, yang menerima seperempat dari 16 persen saham Bezos di Amazon.com Inc. dalam pemisahan tersebut.

MacKenzie Scott, sekarang wanita terkaya keempat di dunia, menjadi salah satu donor paling produktif pada tahun 2020, berkontribusi pada kesetaraan gender bersama Melinda French Gates.

Kekayaan Bill Gates bernilai sekitar US$ 145 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index, dan bisa terbukti lebih rumit untuk dipisah daripada aset Bezos, yang sebagian besar terkonsentrasi di saham Amazon.

Baca Juga: Mother's Day Melinda Gates Renungkan Pertahanan Diri Sendiri