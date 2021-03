Mengapa Hary Tanoe Dorong Percepatan Pembayaran Utang Dolar AS MNC?

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten media milik Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe, PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) menargetkan percepatan pembayaran utang perusahaan dalam kurs dolar AS. Selain itu, perseroan memastikan tetap melakukan pembagian dividen.

CEO sekaligus Pemilik Grup MNC, Hary Tanoe, mengungkapkan pihaknya akan terus mengurangi paparan leverage dalam bentuk dolar AS. Menurutnya, hal ini penting dilakukan di tengah volatilitas akibat pandemi Covid-19.

"Kami terus mengurangi tekanan dolar AS dalam perseroan, kami menargetkan tahun ini pinjaman berbasis dolar AS akan mencapai kurang lebih berkisar US$ 100 juta, dari posisi sebelumnya di sekitar US$ 250 juta," katanya, Selasa, 3 Februari 2021.

Dia juga menargetkan agar utang-utang perseroan dalam bentuk dolar AS dapat dilunasi hingga Agustus 2022. Upaya percepatan pembayaran utang dalam mata uang asing ini sebagai langkah antisipasi di tengah pandemi Covid-19.

Hary Tanoe juga menyebut emiten bersandi MNCN ini akan tetap membagikan dividen berdasarkan hasil sepanjang 2020. Namun, dividen sepertinya tidak akan sebesar biasanya.

"Sepertinya akan ada pembagian dividen, tetapi kami akan memberikan prioritas untuk mengurangi paparan terhadap dolar AS terlebih dahulu, karena di tengah situasi pandemi Covid-19, saya pikir lebih baik untuk menggunakan jalur yang lebih konservatif," katanya.

Hary Tanoe menegaskan dividen tetap akan dibagikan tetapi pengurangan paparan dolar AS perlu segera diakhiri karena pergerakan nilai tukar yang akan sangat volatil saat pandemi. Dengan demikian, keputusan perseroan lebih fokus mempercepat pembayaran kewajiban dalam bentuk dolar AS, sembari memastikan dividen tetap diberikan kepada para investor.

