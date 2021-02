Terus Naik dan Pecah Rekor Lagi, Harga Bitcoin Mencapai Rp 816 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Harga bitcoin kembali memecahkan rekor terbaru. Dikutip dari Reuters hari ini, kapitalisasi pasar bitcoin tembus melebihi US$ 1 triliun atau setara Rp 14 ribu triliun(kurs Rp 14.000 per US$) pada Jumat lalu 19 Februari 2021.

Cryptocurrency paling populer di dunia itu, naik ke rekor US$ 58.354 atau setara Rp 816 juta, mengambil keuntungan mingguan menjadi sekitar 20 persen. Nilai itu telah melonjak sekitar 100 persen pada tahun ini.

Capaian rekor Bitcoin telah didorong oleh bukti bahwa Bitcoin semakin diterima di kalangan investor dan perusahaan populer. Seperti Tesla Inc, Mastercard Inc, dan BNY Mellon.

Tesla sebelumnya menyatakan telah membeli aset mata uang kripto senilai US$ 1,5 miliar. Investasi Tesla diketahui dari laporan keterbukaan informasi perusahaan kepada otoritas pasar modal Amerika Serikat. Langkah ini menjadikan Tesla perusahaan terbesar yang mendukung aset mata uang kripto.

Setelah aksi itu, bitcoin melonjak hingga 16 persen ke posisi tertinggi sepanjang masa di level US$ 44.795,20 atau setara dengan Rp 622 juta kurs Rp 13.900, pekan lalu. Namun, bitcoin kemudian melandai menjadi 12 persen ke US$ 43.218,69. Pada Jumat, 19 Februari, bitcoin berada di bawah rekor puncak di level US$ 51.284.





HENDARTYO HANGGI | REUTERS