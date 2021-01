Lenthick Melaju Berkat Jenius for Business

Tiara, pemilik produk self-care Lenthick memulai bisnis pada Maret 2020, bertepatan dengan maraknya kabar Covid-19 masuk ke Indonesia. Dia berjualan daring melalui Instagram dan e-commerce. Ternyata antusiasme masyarakat cukup bagus. Kini, dalam sebulan omzetnya mencapai Rp 40 juta.

Menurut wanita 32 tahun ini, menjalankan usaha di masa pandemi memerlukan strategi khusus. “Produk kita harus punya value yang membuatnya tampil beda dengan brand-brand lain,” ujarnya saat diwawancarai secara virtual, 8 Januari 2021.

Lenthick mengusung slogan “self love better” yang membuat konsumen menyadari untuk tampil paripurna harus mencintai diri sendiri. Sebab itu, produk-produk Lenthick seperti essential oil, scented candles atau lilin aroma terapi, Lavandula Sleep Spray, bath salt, dan lainnya, menjadi solusi terhadap kebutuhan orang untuk memanjakan diri.

“Essential oil itu menargetkan indera penciuman, mengirimkan aroma ke otak yang menjadikan kita rileks. Mungkin orang perlu itu semua supaya nggak stress menghadapi berita-berita pandemi, sehingga produk kami laris,” kata Tiara.

Setelah memiliki nilai brand yang kuat dan dibutuhkan orang, ia menyarankan pelaku usaha mencatat semua kegiatan bisnis dengan tertib. Kebetulan, Tiara menggunakan Jenius for Business yang terdiri dari Jenius Akun Bisnis dan Bisniskit sebagai penolong, sehingga semua transaksi tercatat dan terintegrasi dalam satu aplikasi.

Tiara berkenalan dengan Jenius for Business sebelum dia menjalankan Lenthick. “Saya dapat newsletter di e-mail dari Jenius tentang Jenius for Business dan tertarik. Kok, semesta seperti tahu ya kalau saya ingin memulai bisnis, jadi saya langsung daftar. Ternyata mudah, saya belum berkedip saja, rekening Akun Bisnisnya sudah jadi,” ujarnya. Tiara juga menggunakan akun untuk rekening pribadi di Jenius.

Hal utama yang membuat Tiara menyukai Jenius for Business yakni dapat memberi nama akun bisnis sesuai nama usahanya. Keuntungannya, memudahkan konsumen saat mentransfer uang untuk membeli produk-produk Lenthick. “Secara tak langsung membuat branding pada bisnis kita, ini sudah satu poin penting untuk saya,” ujarnya.

Jenius Akun Bisnis juga memiliki fitur Send It untuk kemudahan pengiriman uang ke berbagai rekening dari bank lain, sedangkan In and Out membuat catatan transaksi sangat lengkap. “Jadi, bisa ketahuan berapa hasil penjualan kita,” katanya.

Sementara Bisniskit digunakan untuk mencatatpembelian yang tak menggunakan e-commerce, atau membeli langsung. Bisniskit dapat memberikantanda terimakepada konsumen sebagai bukti transaksi. Hasil penjualan pun otomatis tercatat dalam BisnisKit.Pemasukan yang tercatat langsung masuk ke rekening bisnis Jenius. Dengan demikian, tidak tercampur dengan rekening pribadi.

Dengan berbagai kemudahan Jenius yang diperoleh Tiara, dia pun mengajak dua karyawannya untuk ikut menggunakan aplikasi tersebut. Saat ini rata-rata penjualan Lenthick mencapai 15 produk per hari. Dia pun meraih pendapatan yang fantastis setiap bulannya.“Saya berterima kasih banget kepada Jenius,” kata Tiara. Berkat catatan yang rapi dalam aplikasi, dia menargetkan tahun ini membuka toko di e-commerce lain dan memindahkan workshop ke tempat khusus. (*)