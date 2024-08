Daftar Penyedia Sewa Jet Pribadi di Indonesia, Bagaimana Prosedur dan Berapa Harga Sewanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jet pribadi menjadi perbincangan hangat hari-hari ini. Musababnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di juga putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, kedapatan menggunakan jet pribadi kala mengantar istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat. Erina dikabarkan akan menempuh pendidikan S2 di University of Pennsylvania.

Membahas soal jet pribadi, apa saja perusahaan sewa jet pribadi di Indonesia? Serta, bagaimana sistem penyewaannya, seperti harga hingga lama penyewaannya?

Pesawat jet gulfstream. Gulfstream

Daftar penyedia sewa jet pribadi

Sebenarnya ada banyak jasa sewa jet pribadi di Indonesia, berikut beberapa di antaranya:

Baca juga: Ace Hasan Bantah Isu Keretakan Hubungan Prabowo dan Jokowi

1. Air Charter Service

Sebagai salah satu perusahaan charter terbesar di dunia, Air Charter Service juga hadir di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai jenis pesawat untuk berbagai keperluan.

2. PT Indonesia Air Transport

Perusahaan ini menawarkan layanan charter untuk berbagai sektor, termasuk minyak dan gas bumi.

3. VistaJet

Dikenal dengan kemewahannya, VistaJet juga melayani pasar Indonesia. Mereka menawarkan berbagai pilihan pesawat dengan interior yang elegan.

4. Aerotek Aviation Group

Perusahaan ini menyediakan layanan sewa pesawat pribadi dengan berbagai pilihan pesawat dan harga yang kompetitif.

5. Indo Jet Charter

Perusahaan ini khusus menyediakan layanan charter pesawat jet pribadi di Indonesia.

Biaya sewa

Biaya sewa jet pribadi bisa sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

1. Jenis Pesawat.

Ukuran, kapasitas penumpang, dan fitur pesawat akan sangat mempengaruhi harga sewa.

2. Jarak Tempuh

Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin tinggi pula biaya sewa.

3. Lama Waktu Penerbangan

Durasi penerbangan juga menjadi faktor penentu harga.

4. Waktu Pemesanan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemesanan mendadak atau pada peak season biasanya akan dikenakan biaya tambahan.

5. Layanan Tambahan

Layanan seperti catering, kru tambahan, atau izin pendaratan khusus akan menambah biaya sewa.

Secara umum, biaya sewa jet pribadi dihitung berdasarkan:

- Per Jam: Ini adalah metode yang paling umum, di mana Anda akan dikenakan biaya untuk setiap jam penggunaan pesawat.

- Per Segmen: Biaya dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh, biasanya dalam satuan nautical mile.

- Paket All-Inclusive: Beberapa perusahaan menawarkan paket yang sudah mencakup semua biaya, termasuk bahan bakar, parkir, dan layanan lainnya.

Harga sewa jet pribadi di Indonesia

Harga sewa jet pribadi di Indonesia sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis pesawat, jarak tempuh, fasilitas tambahan, serta waktu pemesanan.

1. Murah

Untuk pesawat jet sangat ringan (VLJ) seperti Eclipse 500, harga sewa bisa dimulai dari sekitar Rp 24.5 juta per jam. Pesawat jenis ini cocok untuk perjalanan jarak pendek dengan kapasitas penumpang yang terbatas.

2. Menengah

Untuk pesawat jet ukuran sedang, harga sewanya bisa berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 150 juta per jam. Pesawat jenis ini menawarkan lebih banyak kenyamanan dan kapasitas penumpang yang lebih besar.

3. Mahal

Untuk pesawat jet mewah seperti Gulfstream, harga sewanya bisa mencapai ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah per jam. Pesawat ini dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap dan mewah.

Kabar keberangkatan anak dan menantu Jokowi ini mencuat di lini massa setelah warganet di X mengunggah tangkapan layar Instagram Story Erina. Unggahan itu berupa foto jendela pesawat pada Rabu 21 Agustus 2024 dengan tulisan “USA here we go”. Warganet menduga, mereka menggunakan jet privat lantaran jendela pesawatnya berbeda dengan yang komersil.

“Also Erina Gudono update her story dari jendela pesawat yang diyakini itu bukan pesawat komersil. The irony,” tulis seorang warganet dengan akun @aglioeoliopasta.

Adapun pesawat pribadi yang diduga dipakai Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat dari Indonesia adalah Gulfstream G650 buatan 2021 dengan tail number N588SE. Dikutip dari situs Air Charter Advisors, Gulfstream G650 adalah salah satu jet pribadi paling mewah di dunia. Biasanya disewa oleh pejabat pemerintah atau selebritas.

Tarif sewanya berkisar antara US$ 17.000 hingga US$ 19.750 per jam, tergantung pada model, rute, dan jumlah penumpang. Jika dikonversikan dengan kurs rupiah saat ini (Rp 15.636 per dolar AS), harga sewa jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina mencapai Rp 265,8 juta hingga Rp 308,8 juta per jam.

Hal tersebut kemudian menuai polemik dan menjadi pembicaraan. Warganet mengkritik keras Erina dan Kaesang karena pergi menggunakan jet pribadi di tengah maraknya aksi demonstrasi RUU Pilkada yang dinilai merusak demokrasi dan konstitusi. Selain itu, keduanya dikecam lantaran menyewa jet pribadi dengan harga fantastis.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RADEN PUTRI | RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: Jet Pribadi Gulfstream yang Ditumpangi Kaesang-Erina Gudono Diduga Milik Petinggi Induk Usaha Shopee