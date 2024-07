IHSG Terjaga Pekan Ini, Berikut Tiga Saham Rekomendasi Indo Premier

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir pekan lalu, Jumat, 19 Juli 2042 sempat ditutup melemah 0,45 persen di level 7.294.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Dimas Krisna Ramadhani menjelaskan pasca mengalami koreksi sepanjang Mei dan Juni lalu, IHSG berhasil rebound dengan momentum kenaikan yang terjaga.

Pada perdagangan hari ini IHSG tercatat naik 0,10 persen ke level 7.329. Di pekan ini hingga Jumat mendatang atau 26 Juli 2024, Dimas mengimbau para trader untuk memerhatikan sejumlah sentimen. “Laporan PDB AS kuartal II 2024, laporan kinerja kuartal II 2024 emiten di IHSG, dan Core PCE AS bulan Juni,” ujarnya lewat keterangan tertulis dikutip Selasa, 23 Juli 2024.

Pada Kamis, Amerika Serikat akan mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB untuk kuartal II ini. Menurut konsensus, Dimas melanjutkan, PDB AS kuartal II akan mencatatkan pertumbuhan sebesar 2 persen atau lebih tinggi dari catatan kuartal I yang hanya sebesar 1,4 persen.

Selanjutnya, melihat data historis ada momentum penyampaian laporan keuangan kuartalan. Beberapa emiten besar di IHSG yang berpotensi akan menyampaikan capaian kinerjanya untuk Q2 2024. “Seperti BBCA dan BBNI yang pada kuartal 2 2023 lalu menyampaikan laporan kinerja kuartal II-nya di tanggal 25 Juli 2023,” ujar Dimas.

Berdasarkan laporan kinerja 5M24 (bank only), kedua emiten bank besar tersebut akan mencatatkan kinerja kuartal II yang bagus. Hal ini akan memberikan sentimen positif bagi kedua saham tersebut sekaligus menjadi katalis bagi IHSG keseluruhan.

Pada Jumat, AS akan mengumumkan data ekonomi yang selama ini dijadikan acuan bagi The Fed dalam memutuskan tingkat suku bunga, yaitu Core PCE AS bulanan untuk bulan Juni. Indeks Harga Pengeluaran Personal Inti bulan Juni diprediksi akan mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen atau lebih tinggi dari capaian bulan sebelumnya yang sebesar 0,1 persen.

Berkaca pada data ekonomi dan sejumlah sentimen tersebut, PT Indo Premier Sekuritas merekomendasikan 3 saham untuk trading pada minggu ini hingga Jumat, 26 Juli 2024.

1. Buy ISAT (PT Indosat Tbk). Emiten ini konsisten menguat dengan momentum kenaikan di atas EMA5. Menerima inflow dari investor asing dalam sebulan terakhir sebesar Rp 234 miliar berpotensi membuat ISAT mencetak ATH (all time high) baru atau menembus level tertinggi.

2. Buy SMGR (PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.). Emiten ini memiliki risk to reward atau potensi imbalan menarik. Mulai adanya aliran dana asing yang masuk secara konsisten sejak 2 minggu terakhir seiring dengan rotasi sektor yang dilakukan oleh investor asing ke dalam sektor properti dan turunannya salah satunya semen.

3. Buy on Pullback ADRO (PT Adaro Energy Indonesia Tbk ). Emiten ini breakout (naik menembus garis batas atasnya atau turun menembus garis batas bawahnya)dari sebelumnya mengalami sideways atau stabil tidak bergerak. Hal ini disertai dengan lonjakan volume dan inflow dari investor asing sebesar Rp 154 miliar dalam 2 hari perdagangan terakhir. Sentimen positif seiring dengan penguatan komoditas batu bara disebabkan proyeksi kebutuhan listrik dunia yang akan tumbuh pesat di tahun ini.

