IHSG Melemah di Sesi Pertama Hari Ini, Nilai Transaksi Capai Rp4 Triliun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG masih mengempis pada sesi pertama perdagangan Selasa, 16 Juli 2024. IHSG ditutup pada level 7,243,9 atau turun -0,47 persen.

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 266 saham menguat, sementara 278 melemah dan 289 stagnan. "Dengan nilai transaksi mencapai Rp4 triliun," demikian paparan Tim Analis PT Samuel Sekuritas Indonesia dikutip Selasa Siang, 16 Juli 2024.

Baca Juga: Kemenparekraf Dorong Industri Film Masuk Indeks Saham Sektor Parekraf

Adapun frekuensi trading sebanyak 547.171 kali dan volume trading sebanyak 69,2 juta lot.

Berdasarkan frekuensi perdagangan, saham emiten properti dan real estat PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Total frekuensi transaksinya mencapai 51.431 kali. Lalu disusul saham milik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI 19.907 kali, dan SURI (16.239).

Dari segi volume, saham BSBK juga menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 9.8 juta lot. Disusul PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebanyak 2,2 juta, dan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) 1,8 juta.

Baca Juga: Tiga Saham Rekomendasi Indo Premier Pekan Ini

Indeks sektor consumer siklikal (IDXCYCLIC) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini. Penambahannya +1 persen. Disusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) sebesar 0,4 persen, dan indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) 0,4 persen.

Sementara indeks sektor consumer non-siklikal (IDXNONCYC) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini, yakni 0,7 persen. Disusul indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) sebesar 0,6 persen dan indeks sektor industri (IDXINDUST) 0,5 persen.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di tengah IHSG yang masih melemah, bursa Amerika Serikat ditutup menguat pada Selasa 16 Juli 2024. Dow Jones menguat menjadi +0.53 persen, S&P naik 500 +0.28 persen,

Bursa Asia cenderung bercampur di akhir sesi pertama hari ini. Nikkei menguat 0,2 persen, begitu pun Kospi 0,2 persen, sementara STI turun 0,2 persen, Hang Seng merosot 1,3 persen, dan Shanghai melemah 0,2 persen.

Lima besar peringkat atas atau top gainer sesi pertama hari ini berdasarkan persentase kenaikan antara lain, BSBK (+22 persen ke Rp 76 per saham), RICY (+20,4 persen ke Rp 100 per saham), MMIX (+17,8 persen ke Rp 66 per saham), LPGI (+16,3 persen ke Rp3.490 per saham) dan AGRS (+13,6 persen ke Rp83 per saham).

Lima besar top loser sesi pertama hari ini, berdasarkan persentase penurunan antara lain, MPRO (-14,4 persen ke Rp1.390 per saham), lalu AMIN (-9 persen ke Rp170 per saham), BELL (-8,7 persen ke Rp52 per saham), LMAX (-8,1 persen ke Rp34 per saham) dan PPRI (-7,8 persen ke Rp152 per saham).

Pilihan Editor: Tiga Saham Rekomendasi Indo Premier Pekan Ini